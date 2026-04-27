الإشراف العام
ديني

هل يجوز للزوج الزواج بأخرى دون علم زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب

الزواج الثاني
عبد الرحمن محمد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين، يقول فيه: “ما حكم زواج الرجل بأخرى دون علم زوجته الأولى؟”.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الإثنين، أن مسألة الإشهار في الزواج من الأمور المهمة التي أكد عليها الشرع، مشددًا على أن الزواج يجب أن يكون معلنًا، وليس في السر.

وأضاف أنه إذا أراد الرجل أن يتزوج زوجة أخرى مع وجود زوجة في عصمته؛ فيجب أن يكون هذا الزواج مشهرًا ومعلنًا، ومن حسن العشرة أن يقوم الزوج بإخبار زوجته بنفسه بهذا الزواج.

ولفت إلى أنه في حال لم يقم الزوج بذلك؛ فإن من الواجب الشرعي والقانوني أن يقوم المأذون الذي عقد الزواج، بإخطار الزوجة أو الزوجات بوقوع هذا الزواج، مؤكدًا أنه لا يجوز التواطؤ على إخفاء هذا الأمر.

وأشار إلى أن "إخفاء الزواج" يتنافى مع مقاصد الشريعة في الإعلان والوضوح، وقد يترتب عليه أضرار ومشكلات، ولذلك شدد الشرع على ضرورة الإشهار والإعلام في مثل هذه الحالات.

حكم الصداقة بين الرجل والمرأة

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول “حكم الصداقة بين الرجل والمرأة في الإسلام”، موضحة الفرق بين مفهوم التعامل المشروع، والمفهوم الدخيل لما يُسمى بـ"الصداقة".

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء، اليوم الإثنين، أن الإسلام لم يمنع التعامل بين الرجال والنساء، بل أقرّه “في إطار منضبط”، كما يحدث في الدراسة والعمل وقضاء المصالح، مشيرة إلى أن هذا النوع من التعامل لا حرج فيه شرعًا.

وأضافت أن الإشكال يكمن في مفهوم "الصداقة" بمعناه الشائع، الذي يتضمن خصوصية زائدة، وأسرارًا، وعلاقات قد تخرج عن حدود التعامل العام، مؤكدة أن هذا المفهوم لا يتوافق مع الضوابط الشرعية.

وتابعت أن المعيار في الحكم على العلاقة هو “طبيعتها وحدودها”، فإذا كانت في إطار الاحترام، وخالية من الخلوة المحرمة، وغض البصر، وعدم الخضوع بالقول، ولا تتضمن أمورًا يُستحيا من اطلاع الأهل عليها، فهي في دائرة الجواز كنوع من التعامل.

وأشارت إلى أن العلاقة إذا تضمنت كلامًا خاصًا، أو أسرارًا، أو تجاوزت حدود الأدب، أو كان فيها ما يُخفى عن الأهل؛ فذلك يدل على الخروج عن الإطار الشرعي، ولا يجوز.

وأكدت أن الأحكام الشرعية لا تُبنى على الألفاظ والمسميات، وإنما على المعاني والمضامين، فقد يُطلق البعض كلمة "صداقة" على زمالة عمل أو معرفة عادية، لكن العبرة بحدود العلاقة وليس باسمها.

وبيّنت أن الأصل هو الالتزام بضوابط الشرع في كل تعامل، سواء سُمي صداقة أو زمالة أو غير ذلك، فما دام منضبطًا بهذه الضوابط فهو جائز، وإذا تجاوزها خرج عن الجواز.

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ"صدى البلد" سر الإقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

احمد موسى

أخطر من الإخوان الإرهابيين.. أحمد موسى يوجه رسالة للمشككين في قدرات الدولة

ترامب

البيت الأبيض: إطلاق النار خلال عشاء المراسلين ثالث محاولة اغتيال ضد ترامب

محكمة الأسرة

رئيس محكمة الأسرة السابق : الدولة منشغلة بملف الطلاق .. ونريد طفلا سويًا

بالصور

بنزين مع كهرباء.. أبرز 5 سيارات REEV في مصر

سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏

كارثة بالمطبخ .. أخطاء يومية بسيطة تحوّل أكلك لسبب في المرض

أخطاء يومية بسيطة بتحوّل أكلك لسبب في المرض
أخطاء يومية بسيطة بتحوّل أكلك لسبب في المرض
أخطاء يومية بسيطة بتحوّل أكلك لسبب في المرض

حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

الصداع مش طبيعي .. 6 أسباب خطيرة مش واخد بالك منها

الصداع
الصداع
الصداع

فيديو

أصالة وزوجها فائق حسن

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

النقيب محمد ياسر هوتش

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

المزيد