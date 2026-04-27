الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شاب لفتاة عقب فسخ خطبتهما

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام خطيب نجلته السابق بإختطافها لرفضه زواجهما بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من (القائم على النشر- مقيم بمحافظة القليوبية) بتغيب نجلته "سن 16" وقيام (طالب – مقيم بدائرة القسم) بتحريضها على ترك مسكن أهليتها والإقامة رفقته عقب فسخ خطبتهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بقيام المتغيبة بالإتصال به وإخباره بقيامها بترك منزل أهليتها لسوء معاملة والدها لها ورفضه زواجها منه وإقامتها لدى إحدى معارفها بمحافظة الدقهلية، وبإستدعاء المتغيبة وبسؤالها أقرت بذلك، وتم تسليمها لأهليتها وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

