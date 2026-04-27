مساعد وزير الخارجية: التواصل مع المصريين بالخارج يتصدر أولوياتنا

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين في الخارج، أن التواصل مع المصريين بالخارج يُعد أحد أهم أولويات العمل القنصلي داخل وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام مباشر من الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، ويتم العمل عليه بشكل مستمر عبر عدة محاور.

لقاءات دورية مع الجاليات المصرية حول العالم

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن أحد أهم أدوات التواصل يتمثل في اللقاءات شبه الشهرية التي تعقدها البعثات الدبلوماسية المصرية، سواء من خلال السفير أو القنصل العام مع أبناء الجاليات المصرية في مختلف الدول، بغض النظر عن أعدادهم، بهدف الاستماع لمشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف الجوهري أن هناك مستويات متعددة للتواصل، من بينها الخط الساخن في كل سفارة وقنصلية، والمتاح رقمه عبر الصفحات الرسمية، ويتيح للمواطنين إرسال طلباتهم أو شكاواهم عبر وسائل مثل تطبيق "واتساب"، لضمان سرعة الاستجابة.

كما أشار إلى وجود خط ساخن مركزي بوزارة الخارجية في القاهرة، يُستخدم في حال تعذر الوصول إلى البعثات الدبلوماسية بالخارج، بما يضمن عدم انقطاع التواصل مع المواطنين المصريين في أي مكان.