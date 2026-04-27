نقيب الإعلاميين ناعيًا والد رئيس الوزراء : نموذج مشرف في الدفاع عن تراب الوطن

تقدم مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين،ببالغ الحزن والأسى في وفاة المغفور له بإذن الله،اللواء أ.ح كمال مدبولي، والد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وافته المنية اليوم.

وقال نقيب الإعلاميين إن الراحل اللواء كمال مدبولي كان واحدًا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ومن رجال القوات المسلحة الذين قدموا نموذجًا مشرفًا دفاعًا عن تراب هذا الوطن.

ويتقدم مجلس نقابة الإعلاميين بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الدكتور مصطفى مدبولي وإلى أسرته الكريمة.

ويدعو نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وإنا لله وإنا إليه راجعون.