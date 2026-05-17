أول تعليق من تشابي ألونسو بعد تعيينه مدربا لـ تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي، أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، عن تعيين الاسباني تشابي ألونسو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، حيث وقّع الإسباني عقدًا لمدة أربع سنوات يبدأ في الأول من يوليو المقبل.

ويُعدّ ألونسو، المدير الفني السابق لريال مدريد وباير ليفركوزن، خامس مدير فني دائم يتم تعيينه في تشيلسي تحت إدارة شركة بلوكو، بعد جراهام بوتر، وماوريسيو بوتشيتينو، وإنزو ماريسكا، وليام روزينيور.

ويمثل هذا عودةً لألونسو إلى كرة القدم الإنجليزية، بعد أن خاض 210 مباريات مع ليفربول كلاعب قبل انتقاله إلى ريال مدريد عام 2009، ثم اختتام مسيرته الكروية مع بايرن ميونخ عام 2017.

تعليق الونسو

وقال ألونسو في بيان: "تشيلسي أحد أكبر أندية كرة القدم في العالم، ويغمرني فخرٌ عظيمٌ بتولي منصب المدير الفني لهذا النادي العريق".

وأضاف: "من خلال محادثاتي مع مجموعة الملاك والإدارة الرياضية، اتضح لي أننا نتشارك الطموح نفسه.. نريد بناء فريق قادر على المنافسة باستمرار على أعلى المستويات والفوز بالألقاب".

وأختتم قائلاً: "يضم الفريق مواهب رائعة وإمكانيات هائلة، وسيكون لي شرفٌ كبيرٌ أن أتولى قيادته". ينصبّ التركيز الآن على العمل الجاد، وبناء ثقافة الفريق الصحيحة، والفوز بالألقاب. وقد عانى تشيلسي من موسم صعب، حيث تراجع إلى المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه الآن معركةً صعبةً للتأهل إلى البطولات الأوروبية، بعد خسارته نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي يوم السبت".