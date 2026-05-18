أحمد حسن: عبد الله السعيد مستمر في الملاعب ويرفض الاعتزال

أكد الإعلامي أحمد حسن أن فكرة اعتزال اللاعب عبد الله السعيد نهاية الموسم الجاري غير مطروحة تماماً، حيث يتمسك اللاعب بالاستمرار في الملاعب.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"مصدر.. عبدالله السعيد لا يفكر في الاعتزال نهاية الموسم الجاري".

سقط نادي الزمالك في خسارة مؤلمة أمام اتحاد العاصمة على أرضه ووسط جمهوره في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ورغم نجاح الزمالك في التقدم مبكرا على اتحاد العاصمة وتعديل نتيجة مباراتي الذهاب والإياب لكن فضل التراجع واستقبال الهجمات من المنافس مما سبب خروج المباراة بالتعادل واللجوء لركلات الترجيح.

ونجح فريق اتحاد العاصمة في تسجيل ركلاته الترجيحيه فيما سدد محمد شحاته كرة خارج المرمى.

وشهدت المباراة عقب نهايتها حالة غضب من جانب عبدالله السعيد بسبب عدم تصدى محمد عواد لأي تسديدة من أصل 8

وحاول محمد عواد الرد على عبدالله السعيد وسط أجواء مشحونة بالغضب بين اللاعبين في أرض الملعب وتدخل حسام عبدالمجيد على الفور وابعد الحارس عن السعيد.