محافظ قنا يرفع حالة الاستعداد القصوى لعيد الأضحى.. ويشدد على الرقابة والخدمات وحماية المواطنين

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، برفع درجات الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية وجهات المرافق، مع التأكيد على جاهزية المستشفيات العامة والجامعية، ومرفق الإسعاف والحماية المدنية، للتعامل الفوري مع أية حالات طارئة، وتوفير المستلزمات الطبية وتشديد الرقابة للتأكد من صلاحية الأدوية داخل مستودعات الأدوية.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى بكافة القطاعات الخدمية، وتأمين المخزون الاستراتيجي وتوفير كافة السلع الغذائية والخدمات المقدمة للمواطنين بانتظام خلال أيام العيد، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية، ومديري عموم المديريات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية والقروية بالمحافظة.



وأكد محافظ قنا، بأنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتكثيف الدوريات وللتواجد الأمني بمحيط ساحات صلاة العيد ودور العبادة والحدائق ومتنزهات العامة والمناطق السياحية، وذلك لسرعة التعامل الحاسم مع أية مخالفات أو ممارسات تخل بالأمن العام.

وأكد محافظ قنا، ضرورة تكثيف الحملات الميدانية والرقابة الصارمة داخل مواقف سيارات السرفيس والنقل الجماعي بالتنسيق مع إدارة المرور، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، ومنع أي محاولات لفرض زيادات غير قانونية مخالفة لتعريفة الركوب، وضبط حركة نقل الركاب، مشددًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة لمنع استغلال المواطنين.

وشدد الببلاوي، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية اليومية على الأسواق والمحلات والمطاعم والمخابز، لمتابعة صلاحيات المنتجات المعروضة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكد من توافر جميع حصص المقررات التموينية من السلع الأساسية والخبز المدعم وأسطوانات الغاز، لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة إجازة العيد، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في انتهاج سياسة الترشيد، والالتزام بمواعيد غلق المحلات التجارية، وتخفيض الإضاءة داخل المباني والمنشآت الحكومية عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

رفع تراكمات القمامة

وأشار محافظ قنا، إلى ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين ومحيط ساحات الصلاة والحدائق العامة، وتهذيب الأشجار في الحدائق للحفاظ على المظهر الحضاري، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات العشوائية، التندات المخالفة، وبضائع المحال التجارية التي تتعدى على أرصفة المارة، مع تطبيق القانون في تحصيل الغرامات والرسوم مقابل إشغال الطريق وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، مع مصادرة المضبوطات في بعض الحالات المتكررة.

كما شدد الببلاوي، على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التصدي الفوري لكافة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد، مع استمرار المتابعة الميدانية لرؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة للمرور على المراسي والعائمات النهرية للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية والالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.

فتح المجازر الحكومية

وأضاف المحافظ، أن جميع المجازر الحكومية تفتح أبوابها للمواطنين طوال أيام العيد لذبح الأضاحي بالمجان لتشجيعهم على عدم الذبح بالشوارع والساحات العامة، مشددًا على ضرورة تواجد الأطباء البيطريين للكشف على الأضحية قبل وبعد الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع حظر الذبح خارج المجازر المعتمدة، وتكثيف أعمال الإشراف البيطري والرقابة الصحية والبيئية خلال عمليات الذبح والتخلص الآمن من المخلفات.

فيما أكد محافظ قنا، أن المحافظة قامت باتخاذ كافة التدابير نحو التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بأسلوب علمي وإنساني، حيث تم إنشاء "شلاتر" ومراكز إيواء مجهزة لإجراء عمليات التعقيم والتحصين تحت إشراف مديرية الطب البيطري، حفاظًا على سلامة المواطنين.



انعقاد مستمر لغرف العمليات

وفي نهاية الاجتماع، شدد المحافظ، على استمرار انعقاد غرف العمليات ومركز السيطرة على مدار الساعة، وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الموقف أولًا بأول، لسرعة التعامل الفوري مع أية أحداث طارئة، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومستقرة للمواطنين خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كما تهيب المحافظة بجميع المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات حفاظًا على السلامة العامة.