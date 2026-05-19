تضامن قنا: اختيار 19 عريسًا وعروسة ضمن مبادرة فرحة مصر بشفافية كاملة

ثمن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مشاركة المحافظة، في الاحتفالية الكبرى لمبادرة "فرحة مصر"، والتي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، لتقديم الدعم للمقبلين على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية.

ومن جانبه، أوضح مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بأن المديرية نجحت في اختيار 19 عريساً وعروساً من أبناء محافظة قنا ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المقررة للمبادرة الرئاسية، والتي تستهدف الشباب والفتيات من مستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وخريجي دور الرعاية، والأسر البديلة، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة، ممن أتموا عقد القران أو "نصف إكليل" بحد أقصى عام، حيث تم تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لضمان حوكمة وشفافية الاختيار.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، إلى أن تقديم الدعم للعرائس لم يقتصر على التجهيزات فقط، بل شملت الخطة الرعاية اللوجستية الكاملة لتأمين سفرهم وراحتهم، حيث تم التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر "فرع قنا" لتوفير 3 أتوبيسات حديثة ومجهزة لنقل العرائس ومرافقيهم.

وأكد نجيب، أن مبادرة "فرحة مصر" تأتي انعكاساً لاهتمام القيادة السياسية ببناء الأسرة المصرية على أسس سليمة وكريمة، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشباب والفتيات في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، من خلال توفير المتطلبات الأساسية لتجهيز منزل الزوجية، مشيرًا إلى استمرار التقديم طوال العام، عبر الموقف الإلكتروني، الخاص بالمبادرة. https://farhetmasr.csf.eg

ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، الشكر والتقدير للواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على دعمه المستمر وتذليل كافة العقبات لخروج مشاركة المحافظة بالشكل المشرف الذي يليق بأبناء قنا، مشيداً بالدور التنموي والإنساني البارز لجمعية الهلال الأحمر بقنا في إنجاح هذه المهمة.