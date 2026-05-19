قطع في الوجه.. القبض على عامل تعدى على قائد دراجة نارية في كفر الشيخ
الأهلي يفتح خط المغرب الساخن.. عبد الحفيظ يراهن على بوجلبان لحسم صفقة الهداف قبل بيراميدز والخليج
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي
سماع دوي انفجـ ـارات في جزيرة قشم.. ومشروع قرار ضد إيران بمجلس الأمن
هاني سويلم يتفقد مشروعات الري الحديث بقنا.. والطاقة الشمسية تدعم 17 ألف مزارع
الغربية تُصدر عبقرية جديدة.. سلمى أشرف تبدأ من المدرسة الحكومية بالقرية وتنتهي وصيفةً للعالم في الروبوتات الذكية
الصحة: تحديث 63 ماكينة غسيل كلوي و151 كرسيا وتطوير 15 محطة معالجة مياه
مصر تعزز حضورها العالمي.. وزير الطيران يفتتح مؤتمر إياتا للمناولة الأرضية (IGHC 2026) بالقاهرة
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين
الجيش الإيراني يتوعد الأعداء.. والخارجية القطرية: لا يجوز لأي دولة إغلاق هرمز
سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية ولم يعرف السبب بعد
تضامن قنا: اختيار 19 عريسًا وعروسة ضمن مبادرة فرحة مصر بشفافية كاملة

ثمن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مشاركة المحافظة، في الاحتفالية الكبرى لمبادرة "فرحة مصر"، والتي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، لتقديم الدعم للمقبلين على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية.

ومن جانبه، أوضح مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بأن المديرية نجحت في اختيار 19 عريساً وعروساً من أبناء محافظة قنا ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المقررة للمبادرة الرئاسية، والتي تستهدف الشباب والفتيات من مستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وخريجي دور الرعاية، والأسر البديلة، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة، ممن أتموا عقد القران أو "نصف إكليل" بحد أقصى عام، حيث تم تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لضمان حوكمة وشفافية الاختيار.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، إلى أن تقديم الدعم للعرائس لم يقتصر على التجهيزات فقط، بل شملت الخطة الرعاية اللوجستية الكاملة لتأمين سفرهم وراحتهم، حيث تم التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر "فرع قنا" لتوفير 3 أتوبيسات حديثة ومجهزة لنقل العرائس ومرافقيهم.

وأكد نجيب، أن مبادرة "فرحة مصر" تأتي انعكاساً لاهتمام القيادة السياسية ببناء الأسرة المصرية على أسس سليمة وكريمة، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشباب والفتيات في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، من خلال توفير المتطلبات الأساسية لتجهيز منزل الزوجية، مشيرًا إلى استمرار التقديم طوال العام، عبر الموقف الإلكتروني، الخاص بالمبادرة. https://farhetmasr.csf.eg

ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، الشكر والتقدير للواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على دعمه المستمر وتذليل كافة العقبات لخروج مشاركة المحافظة بالشكل المشرف الذي يليق بأبناء قنا، مشيداً بالدور التنموي والإنساني البارز لجمعية الهلال الأحمر بقنا في إنجاح هذه المهمة.

