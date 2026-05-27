محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر ببنها

أدى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



ووجه المحافظ ومرافقوه عقب صلاة العيد التهنئة للمصلين من أبناء القليوبية بمناسبة عيد الأضحي المبارك ، متمنين أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من ناحية أخرى اطمأن حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية على غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لاحتفالات العيد موجها بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقال محافظ القليوبية أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بمجالس المدن ومديريات الخدمات طوال ايام الاحتفالات العيد حيث وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز المساجد الكبرى لصلاة العيد التى تم تحديدها والإعلان عنها مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها ، بجانب الإهتمام برفع مستوى النظافة مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

واضاف المحافظ انه تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين ، ومتابعة تجهيز الحدائق العامة لفتحها أمام الجمهور ، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحالة أولا بأول ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يومياً من الحدائق العامة وأماكن التجمعات ومتابعة المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية في النيل.

ووجه المحافظ مسئولي التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة بمختلف المجمعات الإستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة ، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطن القليوبي.