في أجواء تسودها الألفة.. محافظ القليوبية يشارك أبناء دار «طلائع العبور» فرحة عيد الأضحى

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية داخل دار "طلائع العبور للبنين" بمدينة العبور، تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، لمشاركة الأبناء فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة إلى قلوبهم.



وخلال الجولة، حرص المحافظ على الجلوس مع أبناء الدار في أجواء أسرية سادتها المحبة والود، حيث دار حوار مفتوح مع الأطفال للتعرف على اهتماماتهم وهواياتهم والأنشطة التي يمارسونها داخل الدار، مؤكداً أهمية توفير بيئة تربوية واجتماعية متكاملة تساعدهم على تنمية قدراتهم وبناء شخصياتهم بصورة إيجابية.

ووجه المحافظ عدداً من الرسائل الأبوية للأبناء، شدد خلالها على أهمية الاجتهاد في الدراسة والتمسك بالتعليم باعتباره الطريق الحقيقي لبناء مستقبل أفضل، مؤكداً أن العلم هو الأساس الذي يُمكنهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وخدمة وطنهم في المستقبل.

كما حرص المحافظ على توزيع العيدية على أبناء الدار، في أجواء غلبت عليها الفرحة والسعادة، ما أسهم في رسم البسمة على وجوه الأطفال وإضفاء حالة من الدفء الأسري خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وفي ختام الزيارة، تبادل محافظ القليوبية التهاني مع أبناء الدار والعاملين بها، مؤكداً استمرار دعم المحافظة الكامل لدور الرعاية الاجتماعية، والعمل على توفير جميع أوجه الرعاية والخدمات اللازمة للأبناء، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً أكثر إشراقاً.