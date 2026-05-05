تعديلات بالهجوم.. الغندور يكشف عن تشكيل الزمالك الأقرب أمام سموحة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك يدرس عمل تعديلات في تشكيل الزمالك خلال مباراة سموحة في بطولة الدوري.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، التفكير داخل الجهاز الفني في عمل تعديلات في تشكيل الفريق خصوصا في الخط الأمامي بسبب عدم تسجيل العدد المطلوب من الأهداف خلال المباريات الأخيرة وأن آخر 5 مواجهات سجل الفريق هدفين فقط.

واستقر معتمد جمال على الدفع بالفلسطيني عدي الدباغ اساسياً في مركز الهجوم أمام سموحة، والتشكيل الأقرب هو.

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: حسام عبد المجيد والونش ومحمد إسماعيل ومحمود بنتايج

خط الوسط: عبد الله السعيد ومحمد شحاتة وأحمد فتوح

خط الهجوم: عدي الدباغ وخوان بيزيرا وشيكو بانزا.