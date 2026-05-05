حسن مصطفى: مباراة الأهلي وإنبي صعبة للغاية.. وغياب تريزيجه يؤثر على الفريق

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي أمام إنبي لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن حسم النتيجة يعتمد في المقام الأول على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وأضاف حسن مصطفى في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي أحمد جمال، أن إنبي يعد الحصان الأسود للدوري هذا الموسم، موضحًا أن لاعبي الفريق يسعون لتقديم أفضل ما لديهم أمام الأهلي من أجل لفت الأنظار.

غياب تريزيجيه

وأشار حسن مصطفى إلى أن غياب تريزيجيه قد يؤثر على الأهلي خلال المباراة.

وعن الزمالك، أكد أن الفريق يعاني من ضعف دكة البدلاء في الفترة الحالية، موضحًا أن البدلاء غير قادرين على تحمل المسؤولية بالشكل المطلوب.

كما شدد على ضرورة اعتماد سموحة على طريقة 4-4-2 للضغط على دفاعات الزمالك.

وفي ملف التحكيم، أوضح حسن مصطفى أن الانتقادات المبالغ فيها تسهم في ظلم الحكام المصريين، مؤكدًا أن الحكام الأجانب أيضًا ارتكبوا أخطاء مؤثرة، كما حدث في مباراة الأهلي أمام بيراميدز.