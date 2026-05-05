هاني رمزي: التوتر سيطر على لاعبي الزمالك في القمة

أكد هاني رمزي نجم منتخب مصر السابق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، شهدت حالة من التوتر على لاعبي الفارس الأبيض، وهو ما أثر على أدائهم خلال اللقاء.

وأوضح رمزي عبر برنامج أوضة اللبس على قناة النهار، أن الأهلي واجه بعض الصعوبات في بداية المباراة، حيث لم يظهر الفريق بأفضل حالاته في الدقائق الأولى، قبل أن يستعيد توازنه تدريجيًا ويفرض أسلوبه على مجريات اللعب.

وأضاف أن الأهلي نجح في غلق المساحات أمام لاعبي الزمالك، ما حد من خطورتهم الهجومية، وساهم في السيطرة على المباراة بشكل كبير.

واختتم رمزي تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي كان يستحق تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الفريق كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف في ظل الفرص التي أتيحت له خلال اللقاء.