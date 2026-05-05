المحطة قبل الأخيرة.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يستعد فريق نادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره نادي سموحة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026. وتأتي هذه المباراة في توقيت حاسم مع اقتراب نهاية مرحلة التتويج.

تفاصيل المباراة ومكان إقامتها
تُقام المباراة على أرضية استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمجموعة تحديد بطل الدوري. ومن المتوقع أن تشهد المواجهة حضورًا جماهيريًا كبيرًا نظرًا لأهميتها في سباق اللقب.

طموحات الزمالك نحو التتويج
يدخل الزمالك اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، ويطمح لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري. وقد يكون الفوز كافيًا لتتويج “الفارس الأبيض” رسميًا بالبطولة، في حال تعثر منافسيه المباشرين النادي الأهلي وبيراميدز في نفس الجولة.

موقف سموحة في جدول الدوري
على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر، سواء بالفوز أو التعادل، لتحسين موقعه في جدول الترتيب وإنهاء الموسم بصورة قوية.

صراع مشتعل على لقب الدوري
تشهد بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم منافسة قوية بين ثلاثة فرق رئيسية، وهي الزمالك والأهلي وبيراميدز، حيث يتواصل الصراع حتى الجولات الأخيرة، مما يزيد من إثارة البطولة هذا العام.

موعد المباراة والقناة الناقلة
تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وستُبث عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز

