فتنة قبل المونديال.. التوأم يرفض شائعة مجاملة عبدالمنعم على حساب لاعب الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور نقلا عن مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، على رفض التوأم حسام وإبراهيم حسن الزج بالمنتخب واتهام الجهاز الفني بمجاملة لاعبين بعينهم من القطبين على حساب آخرين.

وشدد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، على أن حسام حسن يختار من يحقق مصلحة مصر أولا وينفذ طريقة لعب وخطط الجهاز الفني ثانياً، ويرفض اتهامات اختيار لاعبين بعينهم على حساب غيرهم.

وأكد على أن ما يتردد حول مجاملة حسام حسن لمدافع نيس الفرنسي محمد عبدالمنعم وضمه لقائمة المنتخب، على حساب محمد إسماعيل لاعب الزمالك، مرفوض ونطالب الجميع بدعم الجهاز الفني للفراعنة وعدم إطلاق شائعات الهدف منها إثارة الفتنة حول المنتخب قبل كأس العالم.