أحمد سمير: إنبي يركز على اكتشاف المواهب.. ولدينا عناصر واعدة لمنتخب مصر

أكد أحمد سمير، المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي إنبي، أن عملية اختيار اللاعبين تمثل الركيزة الأساسية التي يقوم عليها نجاح القطاع، مشددًا على أن النادي يعتمد على منظومة متكاملة لاكتشاف أفضل المواهب.

أوضح سمير، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن العمل داخل إنبي يتم وفق رؤية واضحة تعتمد على التدقيق الشديد في انتقاء اللاعبين، لافتًا إلى أن محللي الأداء داخل النادي يمتلكون كفاءة عالية في رصد العناصر المميزة وصقلها بالشكل الأمثل.

أشار إلى أن الدعم الإداري يلعب دورًا مهمًا في نجاح المنظومة، مؤكدًا أن أيمن الشريعي يحرص بشكل دائم على متابعة كل التفاصيل داخل القطاع، ويعمل باستمرار على توفير بيئة تساعد على تحقيق النجاح.

أضاف أن قطاع الناشئين يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين، خاصة من مواليد 2008، لديهم القدرة على تمثيل منتخب مصر الأول خلال السنوات المقبلة.

اختتم تصريحاته بالتأكيد، أن إدارة النادي لا تقف أمام طموحات اللاعبين، إذ أبلغهم أيمن الشريعي بأن الباب مفتوح أمام احتراف أي لاعب مميز، في ظل وجود بدائل قوية داخل القطاع تضمن استمرارية النجاح.