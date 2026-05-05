تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة اليوم في الدوري المصري

يستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الحاسمة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في إطار الجولة السادسة من مجموعة التتويج، والتي تشهد صراعًا قويًا بين الأندية المتنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه المواجهة المهمة.

أهمية المباراة للفريقين

تمثل هذه المباراة أهمية كبيرة لنادي الزمالك، الذي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري. ويأمل الفريق في استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة تعزز موقعه في صدارة الترتيب. في المقابل، يدخل فريق سموحة اللقاء بطموحات قوية لتحقيق نتيجة إيجابية، سواء بالفوز أو الخروج بنقطة التعادل، من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب وإثبات قدرته على منافسة الكبار.

ملامح تشكيل الزمالك المتوقع

كشفت التدريبات الختامية لفريق الزمالك عن ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به المدير الفني معتمد جمال اللقاء.

في حراسة المرمى، يتواجد المهدي سليمان، بينما يقود خط الدفاع كل من محمود بنتايج، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل. وفي خط الوسط، يعتمد الفريق على محمد شحاتة وأحمد فتوح، مع مفاضلة بين عبدالله السعيد وآدم كايد لشغل المركز الثالث.

أما في خط الهجوم، فيقود الثلاثي خوان بيزيرا وناصر منسي وعدي الدباغ هجوم الفريق، في محاولة لاختراق دفاعات سموحة وحسم اللقاء مبكرًا.



تحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع، نظرًا لقيمتها في تحديد ملامح المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة وأداءً قويًا من كلا الفريقين.