الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رئيس الدولي للأثقال يشيد بشراسة منافسات مونديال مصر

الدولي لرفع الاثقال
محمد سمير

انعقد اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الهام للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال بمدينة الإسماعيلية، وذلك على هامش بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 إلى 9 مايو الجاري، بمشاركة 54 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وترأس الاجتماع محمد حسن جلود، رئيس الاتحاد الدولي، بحضور محمد يوسف المانع، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، وخالد مهلهل، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي، حيث يمثل هذا الاجتماع محطة مهمة للغاية في مسار تطوير اللعبة عالميًا.

تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذي 

وأكد جلود أن الاجتماع يناقش عددًا من القضايا الحيوية، في مقدمتها نظام التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وملف استضافة البطولات العالمية القادمة، إلى جانب وضع خطط شاملة لتطوير رياضة رفع الأثقال على المستوى الدولي.

وعلى هامش البطولة، واصل الاتحاد الدولي إشادته اليومية بالتنظيم المصري المميز، الذي نال إعجاب الوفود المشاركة، فيما شدد رئيس الاتحاد الدولي على قوة المنافسات وشراستها، في ظل التطور الكبير في الأرقام والمستويات الفنية، خاصة مع المشاركة القوية للتنين الصيني وعودة عمالقة روسيا، وهو ما منح البطولة طابعًا تنافسيًا رفيع المستوى.

وعلى صعيد المنافسات، حافظ منتخب مصر على رصيده عند 3 ميداليات برونزية، حيث افتتحت البطلة الواعدة بسمة رمضان سجل “الأوناش” بميدالية برونزية، قبل أن يضيف الرباع السيد علي عطية ميداليتين برونزيتين، فيما يترقب المنتخب بشغف مشاركات عدد من اللاعبين المميزين خلال الأيام المقبلة، أملًا في تحقيق ميداليات ذهبية، مع متابعة خاصة للرباع حسين متولي المعقود عليه آمال كبيرة لحصد أكثر من ميدالية، إلى جانب مجموعة أخرى من أبطال مصر.

وكانت البطولة انطلقت بحفل افتتاح مبهر أقيم السبت الماضي، بحضور وزير الشباب والرياضة الكابتن جوهر نبيل، وكوكبة من نجوم وأبطال رفع الأثقال حول العالم، وسط إشادات دولية واسعة بحسن التنظيم، ليؤكد الحدث من جديد قدرة مصر على استضافة كبرى البطولات العالمية بصورة مشرفة.

