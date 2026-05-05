دور الجماهير لا يُنسى.. تصريحات مثيرة من شوبير بشأن لقب الدوري والزمالك

قال الإعلامي أحمد شوبير إن فوز الزمالك بلقب الدوري المصري في حال تحقيقه هذا الموسم، يمكن أن يُنظر إليه من زاوية معنوية وإنسانية خاصة، مشيرًا إلى إمكانية تسميته بـ“دوري محمد صبري” تقديرًا لقيمته ومشواره.

وأضاف شوبير خلال تصريحاته عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن مثل هذا التتويج سيكون أيضًا “دوري الجماهير”، مؤكدًا أن دور المشجعين لا يمكن التقليل منه، سواء من حيث الدعم المستمر أو التأثير في مسيرة الفريق خلال الموسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم لا تقتصر على النتائج فقط، بل تمتد لتكريم الرموز وإبراز دور الجماهير في صناعة النجاح.