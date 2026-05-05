منافس مصر في كأس العالم يتلقى ضربة قوية قبل المونديال.. ماذا حدث؟

تلقى منافس مصر في كأس العالم، منتخب إيران، ضربة قوية قبل انطلاق مونديال 2026، بعد تأكد غياب أحد أبرز عناصره الهجومية بسبب إصابة خطيرة في الركبة، ما يمثل تحدياً كبيراً لطموحات المنتخب في البطولة.

ويستعد منتخب إيران لخوض منافسات كأس العالم ضمن مجموعة قوية تضم منتخب مصر إلى جانب منتخبي بلجيكا ونيوزيلندا، وهي مجموعة تُصنف بين الأصعب، ما يزيد من أهمية جاهزية جميع العناصر الأساسية.

تفاصيل إصابة نجم منتخب إيران

تعرض الجناح الإيراني علي قلي زاده لإصابة خلال مشاركته مع ناديه ليخ بوزنان في الدوري البولندي، حيث غادر المباراة متأثراً بإصابة قوية، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

هذه الإصابة تُعد من أخطر الإصابات التي يمكن أن يتعرض لها لاعب كرة القدم، إذ تتطلب فترة علاج وتأهيل طويلة قد تمتد لعدة أشهر، ما يعني غيابه المؤكد عن المونديال.

ويمثل غياب اللاعب خسارة فنية واضحة للمنتخب الإيراني، نظراً لدوره المؤثر في الجانب الهجومي، حيث كان يُعول عليه بشكل كبير في مركز الجناح الأيمن خلال المنافسات.

ومع هذا الغياب، سيكون الجهاز الفني مطالباً بإعادة ترتيب أوراقه والبحث عن بدائل قادرة على سد هذا الفراغ قبل انطلاق البطولة.

المصائب لا تأتي فرادى

لا تقتصر التحديات التي يواجهها المنتخب الإيراني على الجانب الفني فقط، بل تمتد إلى ظروف استثنائية تحيط بالكرة في البلاد، حيث تأثرت المنافسات المحلية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ما انعكس على جاهزية اللاعبين.

كما أثار أحمد دونيامالي، وزير الرياضة الإيراني، الشكوك مجددا حول مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، حيث أكد أن مشاركة المنتخب في البطولة ستظل مرهونة بشكل مباشر بضمان توفر الظروف الأمنية الكافية لبعثة المنتخب، في ظل ما وصفه باعتبارات حساسة تتعلق بسلامة اللاعبين والجهاز الفني.

وأوضح دونيامالي، في تصريحات لوسائل الأعلام في أذربيجان، أن الحكومة الإيرانية لن تمنح الموافقة النهائية على سفر منتخب إيران إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلا بعد التأكد الكامل من توافر بيئة آمنة تضمن سلامة أفراد البعثة طوال فترة بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن هذا الشرط يأتي في إطار المسؤولية الوطنية تجاه الرياضيين.

ورغم ذلك، يواصل المنتخب استعداداته من خلال المعسكرات والتدريبات في محاولة للحفاظ على مستواه قبل انطلاق البطولة.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا، ثم يلتقي بلجيكا، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر، في لقاء قد يكون حاسماً لتحديد المتأهلين للدور التالي.