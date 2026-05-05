إسلام جمال: إمام عاشور مفيد لمنتخب مصر.. وحسام عبد المجيد يمتلك عقلية احترافية

تحدث إسلام جمال، البروفسير في جامعة تكساس كوربوس كريستي لعلوم الرياضة، عن تجربته في العمل الرياضي خارج مصر ورأيه في الفارق بين طريقة التعامل الاحترافي في مجال كرة القدم بين مصر والعالم.

وقال إسلام جمال، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا حصلت على إجازة من نادي بيراميدز لحين أتمكن من إنهاء دراساتي في جامعة تكساس كوربوس كريستي».

وأوضح قائلًا: «بيراميدز رفض استقالتي وأعطاني إجازة مفتوحة حتى الانتهاء من دراستي في أمريكا».

وحول طبيعة العمل المتعلق بكرة القدم خارج مصر، قال جمال: «أنا أشتغلت في أمريكا وإنجلترا وأكثر من مكان بره مصر والشغل قائم على الجانب العلمي أكثر».

وأردف قائلًا: «للأسف في مصر عندنا عقدة الخواجة.. هنا في أمريكا لا يُنظر للجنسية في التكليف بالمهام سواء كنت مواطنًا أم أجنبيًا»، مضيفًا: «أتمنى أن تؤمن الأندية المصرية بالمعد البني المصري أكثر من الأجنبي».

وفي سياق آخر، أشار إسلام جمال أن أكثر من لاعب من منتخب مصر تواصل معه استعدادًا لكأس العالم 2026.

وأكد جمال أن إمام عاشور مفيد جدًا لمنتخب مصر وهو على تواصل معه، مضيفًا أن حسام عبد المجيد يمتلك عقلية احترافية.