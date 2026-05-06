الإشراف العام
رياضة

مجموعة مصر.. نيوزيلندا تستعد للمونديال بمواجهة إنجلترا وهايتي

حمزة شعيب

أعلن الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم عن خطة إعداد قوية لمنتخب نيوزيلندا، تتضمن خوض مباراتين وديتين في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن التحضيرات النهائية قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

ودية أمام هايتي قبل الاختبار الأكبر


ويستهل المنتخب النيوزيلندي ودياته بمواجهة منتخب هايتي يوم 3 يونيو على ملعب "تشيس" في ولاية فلوريدا، في لقاء يُعد الأول بين المنتخبين، قبل أن يواجه منتخب إنجلترا بعد أربعة أيام فقط، في تجربة قوية لاختبار الجاهزية الفنية.


وأكد المدير الفني دارين بيزلي أن الجهاز الفني تعمد اختيار مواجهتين أمام منتخبات متأهلة لكأس العالم، بهدف رفع مستوى الفريق والوصول لأفضل جاهزية ممكنة، مشيرًا إلى أن إقامة المباراتين في نفس الولاية تمنح اللاعبين استقرارًا خلال فترة الإعداد.

ويشارك منتخب نيوزيلندا في كأس العالم للمرة الأولى منذ 2010، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إيران ومصر وبلجيكا، وسط طموحات بتحقيق أول فوز في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

هايتي تبحث عن عودة قوية


في المقابل، يخوض منتخب هايتي استعداداته بطموحات كبيرة، حيث يستعد للمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية بعد غياب دام أكثر من خمسة عقود، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة صعبة تضم اسكتلندا والبرازيل والمغرب.


ووصف بيزلي مواجهة هايتي بأنها اختبار مناسب نظرًا لتقارب المستوى بين المنتخبين، مؤكدًا أهميتها قبل المباراة الافتتاحية أمام إيران، والمقررة يوم 15 يونيو في مدينة لوس أنجلوس، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب في منتصف مايو، تمهيدًا لانطلاق مشوار يسعى خلاله الفريق لتحقيق ظهور مميز في البطولة.

