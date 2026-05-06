منافس مصر.. طلب عاجل من إيران للفيفا قبل كأس العالم

طالب مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتقديم ضمانات بعدم تعرض بعثة بلاده للإساءة خلال تواجدهم في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وكان وفد من الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يضم تاج، عاد من الحدود الكندية الأسبوع الماضي، بعد ما وصفه أعضاؤه بتعرضهم لمعاملة غير لائقة من مسؤولي الهجرة أثناء محاولتهم حضور اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في فانكوفر.

وأوضح تاج أن قرار العودة إلى إيران كان طوعيا، إلا أن وزير الهجرة الكندي أكد لاحقا أمام البرلمان أن تأشيرة رئيس الاتحاد الإيراني أُلغيت فيما كان على متن الطائرة، بسبب صلاته بالحرس الثوري الإيراني.

وكانت كندا أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة "الكيانات الإرهابية" عام 2024، بعد خمس سنوات من قيام الولايات المتحدة بالخطوة نفسها.

من جهته، بعث الأمين العام للفيفا ماتياس جرافستروم رسالة أعرب فيها عن أسفه لما وصفه "الإزعاج وخيبة الأمل" التي تعرض لها الوفد الإيراني في كندا، ودعا الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى اجتماع في زوريخ في 20 مايو لبحث الاستعدادات لكأس العالم.

طلب الاتحاد الإيراني

وقال تاج، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إنه سيطالب الفيفا بضمانات واضحة بشأن كيفية معاملة الوفد الإيراني في الولايات المتحدة.

وأضاف، على هامش تجمع ليلي مؤيد للحكومة في طهران: "نحتاج خلال رحلتنا إلى ضمانات بألا يكون لأي جهة الحق في إهانة رموز نظامنا، وخصوصا الحرس الثوري، هذا أمر يجب التعامل معه بجدية تامة. وإذا قُدمت هذه الضمانات وتحملت الجهة المعنية مسؤوليتها بوضوح، فلن يتكرر ما حدث في كندا".

مضيفنا هو الفيفا

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراتين في دور المجموعات في لوس انجلوس، ومباراة واحدة في سياتل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال الأسبوع الماضي إن واشنطن لا تعارض مشاركة اللاعبين الإيرانيين في البطولة، لكنه شدد على أن أي شخص له صلات بالحرس الثوري الإيراني لن يُسمح له بدخول البلاد.

وأشار تاج، الذي شغل سابقا منصبا رفيعا في الحرس الثوري الإيراني بمحافظة أصفهان قبل انتقاله إلى العمل الإداري في كرة القدم، إلى أن غياب ضمانات قاطعة قد يدفع الوفد الإيراني إلى العودة من الحدود الأمريكية.

وأضاف: "نحن ذاهبون إلى كأس العالم التي تأهلنا لها، ومضيفنا هو الفيفا، وليس السيد ترامب أو الولايات المتحدة، إذا وافقوا على استضافتنا، فعليهم أيضا الالتزام بعدم الإساءة إلى مؤسساتنا العسكرية بأي شكل، وإلا، فمن الطبيعي أن نواجه السيناريو نفسه الذي حدث في كندا، إذ كان احتمال العودة قائما، لهذا نحتاج إلى هذه الضمانات حتى نسافر ونحن مطمئنون".

وباتت مشاركة إيران في كأس العالم محل تساؤل منذ أن تعرضت لهجمات أمريكية وإسرائيلية في أواخر فبراير الماضي.

ومع تعليق منافسات الدوري الإيراني لكرة القدم، يواصل اللاعبون المحليون تدريباتهم في معسكر تدريبي بطهران استعدادا للبطولة.

وختم تاج بالقول إن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يأمل في خوض مباراة ودية واحدة على الأقل أمام "منافس قوي جدا" في تركيا، إذ كانت إيران قد لعبت مباراتين وديتين أمام نيجيريا وكوستاريكا في أواخر مارس الماضي.

