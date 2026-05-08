قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الأضاحي 2026.. الخروف يبدأ من 11 ألف جنيه وهذه شروط الأضحية الشرعية
الإسكندرية تتأهب.. خطة شاملة لتأمين زيارة الرئيسين السيسي وماكرون
مجموعة الهبوط .. التعادل السلبي يحسم مواجهة مودرن سبورت والاتحاد السكندري بالدوري
الحماية المدنية تسيطر على حريق “مصيعد” بطور سيناء.. صور
على الطريق.. طاقم إسعاف ينجح في مساعدة سيدة على الولادة داخل السيارة بالمنيا
لا دين ولا أخلاق ولا عقيدة.. مصطفى بكري: الإخوان تجاوزوا كل الحدود
نهائي كأس خادم الحرمين.. الهلال يتقدم على الخلود بثنائية في الشوط الأول
مشروع قانون الأسرة الجديد.. حبس وغرامة للزوج حال إخفاء زواجه الثاني
هل رسم وجوه الأشخاص حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
هل أخذ قرض لشراء سيارة يُعد حرامًا؟.. أمين الإفتاء يجيب
حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة
خناقة كشفتها.. ضبط طبيبة أسنان محكوم عليها في 45 قضية تبديد وشيكات بالعجوزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقليص العام الدراسي .. المكسيك تقترب من قرار حاسم بسبب المونديال

كأس العالم
كأس العالم
قسم الرياضة

بدت كلوديا شينبوم رئيسة المكسيك، اليوم الجمعة، وكأنها تتراجع عن إعلان وزير التعليم بأن العطلة المدرسية ستبدأ هذا الصيف قبل الموعد المقرر بأكثر من شهر؛ بسبب الحرارة وكأس العالم لكرة القدم، قائلة إن الاقتراح لم يصبح نهائيا بعد وسط غضب من جمعيات أولياء الأمور.

وأضافت شينبوم للصحفيين في مؤتمرها الصحفي الصباحي اليومي: "يحب الكثير من المكسيكيين كرة القدم، ونحن نتطلع إلى كأس العالم، لذا تم تقديم هذا الاقتراح لتقديم موعد العطلة، لكن علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار أيام الدراسة للأطفال، لا يوجد جدول زمني محدد بعد، للتخفيض المقترح في التقويم الدراسي".

وجاء الإعلان عن تقليص العام الدراسي في منشور عبر منصة إكس أمس الخميس من قبل وزير التعليم ماريو ديلجادو، الذي قال إن المجلس الوطني للسلطات التعليمية أجرى التعديل استجابة لموجة الحرارة التي تضرب البلاد وكذلك لاستضافة كأس العالم.

وكتب ديلجادو: "سيتم ضمان استيفاء جميع أحكام المنهج الدراسي والحفاظ على التقدم الأكاديمي لجميع الطلاب"، دون أن يذكر تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك.

تأجيل العام الدراسي

وبموجب الجدول المقترح، ستنتهي السنة الدراسية في الخامس من يونيو بدلا من 15 يوليو، وستبدأ المدارس العام الدراسي الجديد في 31 أغسطس، أي قبل يوم واحد من موعده في عام 2025.

وقال الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء الأمور في المكسيك في بيان: "استخدام كأس العالم لكرة القدم كحجة لتقصير التقويم المدرسي أمر غير مقبول، لا يمكن التضحية بتعليم أطفالنا من أجل حدث رياضي سيقام في ثلاث بلديات فقط من أصل 2500 بلدية في البلاد"، مضيفًا أن ارتفاع درجات الحرارة ليس بالأمر الجديد.

وتستضيف مكسيكو سيتي ومونتيري ووادي الحجارة ما مجموعه 13 مباراة في كأس العالم في شهري يونيو ويوليو، وقد يؤدي إغلاق المدارس إلى تخفيف حركة المرور والازدحام في تلك المدن بالنسبة لمئات الآلاف من السياح المتوقع أن يتوافدوا على البلاد.

كما هددت نقابة المعلمين صاحبة النفوذ القوي في المكسيك، الأسبوع الماضي بالإضراب خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم، بعد أن طالبت منذ فترة طويلة بزيادة الأجور وإجراء تغييرات على القانون الذي ينظم معاشات المعلمين.

ووفقا للبيانات الرسمية، يلتحق حوالي 90 بالمئة من الطلاب في المكسيك بالمدارس الحكومية، بينما يلتحق حوالي 10 بالمئة بالمؤسسات الخاصة، التي لا تخضع للتقويم الدراسي الجديد الذي أعلن عنه وزير التعليم.

وتشهد المكسيك حاليا موجة حر شديدة، وتصل درجات الحرارة في أجزاء من البلاد إلى 45 درجة مئوية، لكن درجات الحرارة ليست غير عادية، وعادة ما تبدأ في التلاشي في يونيو مع وصول موسم الأمطار.

المكسيك المونديال العام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

أسعار الذهب

1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من اللقاء

مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

الأدوية

بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026

مجلس إدارة النادي الأهلي

عاد واعتذر .. نجوم أساءوا للنادي الأهلي ورموزه " وجابوا ورا بعدها"

ترشيحاتنا

كارنيفور

ماذا يحدث لجسم السيدات عند اتباع نظام الكارنيفور؟

الرموش

أخطاء شائعة تمنع نمو الرموش وتسبب تساقطها

طاجن تورلي

مفيد ولذيذ.. طريقة عمل طاجن التورلي

بالصور

هل القشعريرة المتكررة علامة خطر؟ أسباب حدوثها المفاجئ

أسباب القشعريرة المفاجئة
أسباب القشعريرة المفاجئة
أسباب القشعريرة المفاجئة

بعد وفاة 3 أشخاص على متن السفينة .. أعراض فيروس “هانتا” المبكرة والمتأخرة

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

من 543 أسبوعا إلى 6.. كيف اختصر ترامب مدة الحروب الأمريكية ؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

طريقة عمل قطايف البرجر.. وصفة مبتكرة لعشاق الأكلات السريعة

طريقة عمل قطايف البرجر
طريقة عمل قطايف البرجر
طريقة عمل قطايف البرجر

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد