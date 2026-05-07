الأردن يتلقى ضربة قوية قبل المونديال.. تأكد غياب يزن النعيمات وأدهم القريشي عن كأس العالم

تلقى منتخب الأردن لكرة القدم صدمة كبيرة قبل مشاركته التاريخية في كأس العالم، بعد تأكد غياب نجميه يزن النعيمات وأدهم القريشي عن البطولة بسبب الإصابة، رغم محاولاتهما المكثفة للحاق بالمحفل العالمي.

إصابات تبعد النجمين عن المونديال

وتعرض يزن النعيمات لإصابة قوية خلال مباراة منتخب الأردن أمام العراق في ربع نهائي كأس العرب 2025، بينما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم إصابة أدهم القريشي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي عقب مواجهة المغرب في نهائي البطولة ذاتها، ما أنهى عمليًا فرص مشاركتهما في كأس العالم.

تصريحات الأمير علي بن الحسين

وكشف الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، عبر حسابه على منصة “إكس”، عن متابعته لرحلة العلاج والتأهيل التي خضع لها اللاعبان خلال الأشهر الماضية، مشيدًا بإصرارهما الكبير على العودة.

وقال إن الثنائي بذل جهودًا كبيرة من أجل اللحاق بالمنتخب في المونديال، إلا أن الإصابة حالت دون تحقيق ذلك، مؤكدًا أن غيابهما يمثل خسارة فنية مؤثرة للفريق.

صدمة قبل المشاركة التاريخية

ويُعد غياب النعيمات والقريشي ضربة قوية لصفوف النشامى، خاصة أن المنتخب الأردني يستعد للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، في إنجاز غير مسبوق لكرة القدم الأردنية.

مجموعة نارية في انتظار الأردن

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب الأردن في مجموعة قوية تضم حامل اللقب منتخب الأرجنتين، إلى جانب منتخبي الجزائر والنمسا، ما يزيد من صعوبة المهمة على الفريق في ظهوره العالمي الأول.