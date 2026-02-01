قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملك قورة: ابنة أختي مريم تحمل اسمي ولا تفكر في العودة للتمثيل
عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
رئيس المجالس الطبية لـ «صدي البلد»: وداعاً لتأخر قرارات نفقة الدولة والخطابات الإدارية
لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ .. الإعدام شنقًا لجنايني مدرسة دولية بالإسكندرية
استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2026.. رابط رسمي
شيخ الأزهر يدعو لتيسير الزواج وعودته إلى صورته البسيطة وفقا لفلسفة الإسلام
تباين مؤشرات البورصة في ختام الأحد.. صعود الأسهم الصغيرة وتراجع الثلاثيني
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه لبرشلونة
مفاوضات جادة بين الهلال والاتحاد لضم بنزيمة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي
موهبة مصرية جديدة في كامب نو.. برشلونة يكشف تفاصيل التعاقد مع حمزة عبد الكريم
الأعلى للإعلام يقرر الحجب النهائي لمواقع ومنصات تشجع المساكنة بين الشباب
نائب وزير الاتصالات: ندرس تجارب أستراليا وبريطانيا والصين لحماية الأطفال رقميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

يعمل كأداة داعمة.. الذكاء الاصطناعي يرفع فرص الكشف المبكر عن سرطان الثدي 12%

الذكاء الاصطناعي و سرطان الثدي
الذكاء الاصطناعي و سرطان الثدي
ولاء خنيزي

أظهرت دراسة سويدية واسعة أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في فحوصات سرطان الثدي يحقق قفزة نوعية في الكشف المبكر، مع خفض ملحوظ في معدلات التشخيص المتأخر بنسبة تصل إلى 12%، ما يعزز فرص العلاج ويخفف العبء عن الأنظمة الصحية.

ونقلت صحيفة الجارديان تفاصيل الدراسة التي تُعد الأكبر من نوعها حتى الآن في هذا المجال، إذ شملت قرابة 100 ألف امرأة خضعن لفحوصات الماموجرام في السويد خلال الفترة من أبريل 2021 حتى ديسمبر 2022. وقُسّمت المشاركات عشوائيًا إلى مجموعتين: الأولى خضعت لفحص مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والثانية للفحص التقليدي القائم على قراءة مزدوجة من اختصاصيي الأشعة.

كيف يدعم الذكاء الاصطناعي فحص الثدي؟

اعتمد النظام الذكي على تحليل صور الأشعة السينية للثدي وتصنيفها بحسب درجة الخطورة؛ فالحالات منخفضة الخطورة اكتفت بقراءة واحدة، بينما أُحيلت الحالات عالية الخطورة إلى قراءة مزدوجة. كما أبرز النظام المناطق المشتبه بها داخل الصور، ما ساعد الأطباء على اتخاذ قرارات أدق وأسرع.

نتائج بالأرقام

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة ذا لانسيت، وجاءت لافتة على عدة مستويات، أبرزها:

  • انخفاض التشخيصات المتأخرة للسرطان بنسبة 12% في السنوات التالية للفحص.
  • تسجيل 1.55 حالة سرطان لكل ألف امرأة في مجموعة الذكاء الاصطناعي، مقابل 1.76 حالة في المجموعة التقليدية.
  • اكتشاف 81% من الحالات في مرحلة مبكرة ضمن مجموعة الذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ74% في الفحص التقليدي.
  • تراجع معدلات السرطانات العدوانية بنحو 27% لدى المجموعة التي خضعت للفحص المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تفاؤل مشروط

وأكدت الدكتورة كريستينا لانغ، الأستاذة بجامعة لوند والمؤلفة الرئيسية للدراسة، أن التصوير الشعاعي المعزز بالذكاء الاصطناعي يملك إمكانات كبيرة، خصوصًا في اكتشاف الأنواع العدوانية من سرطان الثدي مبكرًا.

وأشارت إلى أن التوسع في استخدام هذه التقنيات قد يخفف الضغط المتزايد على أخصائيي الأشعة ويرفع كفاءة برامج الفحص، لكنها شددت على ضرورة تطبيق الذكاء الاصطناعي بحذر وتحت رقابة صارمة، باستخدام أدوات خضعت للاختبار والتقييم طويل الأمد.

الذكاء الاصطناعي شريك لا بديل

ورغم النتائج الإيجابية، شدد الباحثون على أن الذكاء الاصطناعي لا يُفترض أن يحل محل الكوادر الطبية، بل يعمل كأداة داعمة، مع الإبقاء على دور أخصائي الأشعة البشري عنصرًا أساسيًا في عملية التشخيص.

الكشف المبكر… عامل حاسم

ويُعد سرطان الثدي من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا بين النساء في الفئة العمرية من 35 إلى 50 عامًا، مع تسجيل أكثر من مليوني إصابة جديدة سنويًا عالميًا. وتؤكد الدراسة أن الدمج المدروس بين الخبرة الطبية البشرية والتقنيات الذكية قد يشكل أحد المفاتيح الرئيسية لخفض الوفيات وتحسين فرص الشفاء عبر التشخيص المبكر.

سرطان الثدي الذكاء الاصطناعي الكشف المبكر عن سرطان الثدي فرص الكشف المبكر عن سرطان الثدي السرطان تقنيات الذكاء الاصطناعي فحوصات سرطان الثدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

ترشيحاتنا

حماية المستهلك

احذر.. عقوبات رادعة تنتظر من يخفي بيانات السلع والخدمات وفقا للقانون

وزيرة التخطيط

التخطيط: نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% بحلول 2030.. نواب: حوكمة الاستثمارات وتنويع التمويل يدعمان رؤية مصر والتنمية المستدامة

المستشار محمود فوزي

وزير الشئون النيابية: أعاني مع أولادي من إدمان الألعاب الرقمية

بالصور

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد