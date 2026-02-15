إنبي 2008 يفوز على النصر في دوري منطقة القاهرة

حقق فريق نادي إنبي مواليد 2008 فوزًا مهمًا على نظيره النصر، في المباراة التي أُقيمت على ملاعب نادي إنبي، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة دوري منطقة القاهرة للأندية السوبر.

وواصل إنبي عروضه القوية هذا الموسم؛ليؤكد انفراده بصدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، متصدرًا البطولة بفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه، في مشوار مميز يعكس قوة الفريق وثبات مستواه منذ انطلاق المسابقة.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق اللاعبين “فارس طارق، محمد شريف بنداري، أنس رشدي، يوسف تامر، ياسين أيمن”.

وظهر لاعبو إنبي بروح قتالية عالية وتركيز كبير داخل الملعب، مع التزام تكتيكي واضح وتنظيم مميز في جميع الخطوط، ليحسموا المواجهة عن جدارة ويواصلوا سلسلة النتائج الإيجابية.