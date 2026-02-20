صحاب الأرض.. ناقد فني: إسرائيل تدرك جيدًا قوة تأثير الأعمال الفنية المصرية

قال مصطفى حمدي الناقد الفني، إنّ رد فعل دولة الاحتلال الإسرائيلي على مسلسل "صحاب الأرض" كان متوقعًا.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "إسرائيل من الداخل"، الذي تقدمه الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأجهزة الإسرائيلية تدرك جيدًا قوة تأثير الأعمال الفنية المصرية، خاصة تلك التي حققت نجاحًا تاريخيًا وترسخ في وجدان المشاهد المصري والعربي.

وتابع أن الأعمال الفنية مثل "رأفت الهجان" و"دموع في عيون وقحة" و"الثعلب" أثرت بشكل كبير على وعي الأجيال، موضحًا أن "صحاب الأرض" يسير على نفس النهج في ترسيخ الحقيقة.

وأكد مصطفى حمدي أن الأعمال الفنية تحقق تأثيرًا أعمق من النشرات الإخبارية والكتابات الصحفية، حيث أن الرواية الدرامية تخلق حالة من التوحد بين المشاهد وأبطال العمل.

وأوضح أن المسلسل يعرض الحقائق الإنسانية المؤثرة بطريقة تجعل المشاهد يعيش مع الضحايا أوجاعهم وخوفهم، وهو ما يشكل تحديًا للإعلام الإسرائيلي الذي يحاول طمس هذه الحقائق.

و لفت مصطفى حمدي إلى أن الحلقة الأولى من المسلسل تضمنت مشاهد مؤثرة جدًا، منها مشهد قصف غرفة عمليات طفل بين الحياة والموت، مؤكداً أن هذه المشاهد لم يكن بالإمكان نقلها عبر وسائل الإعلام التقليدية.

وواصل أن العمل الفني يقدم هذه الأحداث بشكل درامي وفني على الشاشة، مما يجعل الجمهور يلمس الحقيقة بطريقة مباشرة وعاطفية.