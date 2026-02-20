قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأيام المقبلة الأخطر في تاريخ المنطقة.. الشرق الأوسط على حافة الانفجار وتصعيد أمريكي ضد إيران
جمال شعبان: علامات خطيرة في الجسم تجبرك على كسر الصيام
خبير آثار يطالب بمشروع وطني لتوثيق النقوش الصخرية بسيناء
واشنطن تفرض عقوبات على 3 من قيادات الدعم السريع
المحكمة الابتدائية بالرباط تصدر أحكاما بحق مشجعي نهائي أمم أفريقيا
ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟
حيثيات عودة هيفاء وهبي للغناء في مصر
غرامة مالية كبيرة.. وليد صلاح الدين يحذر لاعبي الأهلي من الدورات الرمضانية
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

صحاب الأرض.. ناقد فني: إسرائيل تدرك جيدًا قوة تأثير الأعمال الفنية المصرية

هاني حسين

قال مصطفى حمدي الناقد الفني، إنّ رد فعل دولة الاحتلال الإسرائيلي على مسلسل "صحاب الأرض" كان متوقعًا.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "إسرائيل من الداخل"، الذي تقدمه الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأجهزة الإسرائيلية تدرك جيدًا قوة تأثير الأعمال الفنية المصرية، خاصة تلك التي حققت نجاحًا تاريخيًا وترسخ في وجدان المشاهد المصري والعربي.

وتابع أن الأعمال الفنية مثل "رأفت الهجان" و"دموع في عيون وقحة" و"الثعلب" أثرت بشكل كبير على وعي الأجيال، موضحًا أن "صحاب الأرض" يسير على نفس النهج في ترسيخ الحقيقة.

وأكد مصطفى حمدي أن الأعمال الفنية تحقق تأثيرًا أعمق من النشرات الإخبارية والكتابات الصحفية، حيث أن الرواية الدرامية تخلق حالة من التوحد بين المشاهد وأبطال العمل.

وأوضح أن المسلسل يعرض الحقائق الإنسانية المؤثرة بطريقة تجعل المشاهد يعيش مع الضحايا أوجاعهم وخوفهم، وهو ما يشكل تحديًا للإعلام الإسرائيلي الذي يحاول طمس هذه الحقائق.

و لفت مصطفى حمدي إلى أن الحلقة الأولى من المسلسل تضمنت مشاهد مؤثرة جدًا، منها مشهد قصف غرفة عمليات طفل بين الحياة والموت، مؤكداً أن هذه المشاهد لم يكن بالإمكان نقلها عبر وسائل الإعلام التقليدية.

وواصل أن العمل الفني يقدم هذه الأحداث بشكل درامي وفني على الشاشة، مما يجعل الجمهور يلمس الحقيقة بطريقة مباشرة وعاطفية.

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

66 عامًا من الخبرة تعيش بالشارع.. استغاثة لإنقاذ مهندسة ذرة مصرية

66 عاما من الخبرة تعيش بالشارع.. استغاثة لإنقاذ مهندسة ذرة مصرية

مسلسل هي كيميا

دياب يتزوج ميمي جمال.. أحداث الحلقة الثالثة في مسلسل هي كيميا

مسلسل عين سحرية

أزمة صحية تهدد سما إبراهيم في الحلقة الثانية من عين سحرية

الفنانة سما ابراهيم

سما إبراهيم: عين سحرية يشهد العديد من المفاجآت تقلب مسار الأحداث

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

