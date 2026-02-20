مسئولة أممية: الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة مستمرة بشكل يومي

قالت مي الشيخ، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن وضع حقوق الإنسان في قطاع غزة ما زال "صعبًا للغاية"، موضحة أن تقييم أي تحسن يجب أن يُقاس بمدى تحقق الحقوق الأساسية مثل الحق في الغذاء والمياه النظيفة والكهرباء والسكن اللائق وكسب الرزق والعودة إلى المنازل.

وأضافت الشيخ، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامية شيماء الكردي، أن استمرار الغارات والعمليات العسكرية يعني أن الانتهاكات لا تزال قائمة بشكل يومي تقريبًا.

وأكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أن إعادة الإعمار لم تشهد تقدمًا حقيقيًا، كما لم يحدث انسحاب كامل، مشيرة إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد اعتبرت في رأي صدر عام 2024 أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجود غير قانوني ويجب أن ينتهي.

وأضافت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أن المطلوب ليس مجرد انسحاب جزئي، بل إنهاء كامل لهذا الوجود، مشددة على أن استمرار الوضع الحالي يُبقي الحقوق الأساسية منتهكة ويستدعي تحركًا دوليًا جادًا لضمان احترام القانون الدولي وإنفاذ آليات المساءلة.