محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
كان يقرأ القرآن.. مفاجأة جديدة بشأن فرد الأمن المعتدى عليه
عراقجي: لا حل عسكري لبرنامجنا النووي والتفاوض هو الحل الوحيد
وفاء صادق تخوض تجربة تقديم برامج الطهي لأول مرة في رمضان
بشكل مفاجئ.. نيمار يلمّح لاعتزال كرة القدم
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد مع ليفربول في البريميرليج
محافظ بورسعيد يقرر تحويل مخالفات مستشفى الحميات إلى التحقيق
مفاجأة في واقعة الاعتداء على فرد الأمن.. شاهد عيان يكشف الحقيقة الكاملة
محافظات

إقبال كبير من المواطنين على مقارئ الجمهور بمساجد أوقاف الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

شهدت مساجد مديرية أوقاف الوادي الجديد اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مقارئ الجمهور، ضمن البرنامج الدعوي المكثف الذي تتبناه وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المعظم، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبمتابعة ميدانية حثيثة من الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام المديرية.

تعليم التلاوة الصحيحة وضبط أحكام الترتيل

واستقبلت مساجد المديرية جموع المصلين والراغبين في تدارس القرآن الكريم عقب صلاة الجمعة، وتجلى الدور الرائد لأئمة الأوقاف في تعليم التلاوة الصحيحة وضبط أحكام الترتيل، وسط إقبال جماهيري لافت من مختلف الفئات العمرية الذين حرصوا على استثمار ساعات الصيام في رحاب القرآن.

​وقالت مديرية الأوقاف، إن فعاليات اليوم تجلت في نسيج إيماني متصل، بدأت بحلقات تعليمية مكثفة قام خلالها الأئمة بتصحيح مخارج الحروف وتوضيح أحكام التجويد، لتمتزج هذه الدروس بتلاوات جماعية خاشعة اهتزت لها جنبات المساجد تعكس شغفًا شعبيًا بالارتباط بكتاب الله في شهر نزوله.

وتخللت هذه الأجواء جلسات تفاعلية مبسطة حول معاني الآيات وتدبرها لربط القراءة بالعمل والتطبيق، حتى اختتمت المقارئ فعالياتها بتضرع جماعي ودعاء صادق أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا، وسط إشادة واسعة بجهود المديرية في تهيئة هذه الأجواء الروحانية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اوقاف

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

