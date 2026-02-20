إقبال كبير من المواطنين على مقارئ الجمهور بمساجد أوقاف الوادي الجديد

شهدت مساجد مديرية أوقاف الوادي الجديد اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مقارئ الجمهور، ضمن البرنامج الدعوي المكثف الذي تتبناه وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المعظم، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبمتابعة ميدانية حثيثة من الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام المديرية.

تعليم التلاوة الصحيحة وضبط أحكام الترتيل

واستقبلت مساجد المديرية جموع المصلين والراغبين في تدارس القرآن الكريم عقب صلاة الجمعة، وتجلى الدور الرائد لأئمة الأوقاف في تعليم التلاوة الصحيحة وضبط أحكام الترتيل، وسط إقبال جماهيري لافت من مختلف الفئات العمرية الذين حرصوا على استثمار ساعات الصيام في رحاب القرآن.

​وقالت مديرية الأوقاف، إن فعاليات اليوم تجلت في نسيج إيماني متصل، بدأت بحلقات تعليمية مكثفة قام خلالها الأئمة بتصحيح مخارج الحروف وتوضيح أحكام التجويد، لتمتزج هذه الدروس بتلاوات جماعية خاشعة اهتزت لها جنبات المساجد تعكس شغفًا شعبيًا بالارتباط بكتاب الله في شهر نزوله.

وتخللت هذه الأجواء جلسات تفاعلية مبسطة حول معاني الآيات وتدبرها لربط القراءة بالعمل والتطبيق، حتى اختتمت المقارئ فعالياتها بتضرع جماعي ودعاء صادق أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا، وسط إشادة واسعة بجهود المديرية في تهيئة هذه الأجواء الروحانية.