ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

أسدل الستار على منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز ، بعدما أُقيمت اليوم ثلاث مواجهات قوية كان لها تأثير مباشر على جدول الترتيب وصراع الصدارة، سواء على مستوى الأندية أو هدافي المسابقة.

انتصار الزمالك واستمرار التألق الهجومي

نجح نادي الزمالك في تحقيق فوز مهم على حرس الحدود بنتيجة هدفين دون رد، ليواصل الفريق الأبيض ضغطه في جدول الترتيب. وشهد اللقاء تألق عدد من لاعبي الزمالك، في ظل سعي الفريق لمواصلة الانتصارات خلال الجولات المقبلة والمنافسة بقوة على اللقب.

بيراميدز يحسم القمة أمام سيراميكا

وفي مواجهة قوية، تفوق نادي بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في مباراة اتسمت بالندية والحذر التكتيكي. الفوز منح بيراميدز دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن اللقاء جمع بين فريقين من أصحاب المراكز المتقدمة في جدول الدوري.

وادي دجلة يتفوق على الإسماعيلي

كما تمكن وادي دجلة من تحقيق انتصار ثمين على الاسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحصد ثلاث نقاط مهمة تعزز من موقفه في المسابقة وتمنحه دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة.

صراع الهدافين يشتعل

على صعيد ترتيب الهدافين، يواصل عدي الدباغ مهاجم الزمالك تصدره للقائمة برصيد 7 أهداف، وسط مطاردة قوية من الثلاثي محمود تريزيجيه لاعب النادي الأهلي ، وصلاح محسن لاعب المصرى البورسعيدي ، وناصر ماهر لاعب بيراميدز، ولكل منهم 6 أهداف.

كما يتواجد عدد من اللاعبين برصيد 4 أهداف، أبرزهم أحمد فاروق، أحمد ياسر ريان، مصطفى زيكو، وأسامة فيصل، إلى جانب مجموعة أخرى تسعى لتقليص الفارق في الجولات القادمة



