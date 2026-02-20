الفيحاء يتغلب علي التعاون بثلاثية في دوري روشن

تغلب فريق الفيحاء علي نظيره فريق التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف الفيحاء ياسين بينزيا في الدقيقة 43 من إنطلاق المباراة.

وشهدت مجريات الشوط الثاني تسجيل فريق الفيحاء هدفين فيما أحرز فريق التعاون مثلهما.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني لفريق التعاون عن تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء على ملعب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل التعاون كالتالي:

حراسة المرمى: مايلسون

خط الدفاع: محرزي - الدوسري - لاجامي - المفرج

خط الوسط: فلافيو - المهديوي - فولجيني

خط الهجوم: بيتكوف - مارتينيز - بيل

البدلاء:

مشعل يوسف العلائلي - بسام محمد الحريجي - كشيم القحطاني - محمد القحطاني - فهد الرشيدي - أحمد باحسين - عبدالإله هوساي - عبد القدوس عطية - سيف رجب