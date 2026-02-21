رئيس برلمانية المؤتمر بالنواب: نقلة نوعية في الدراما المصرية بقيادة المتحدة للخدمات الإعلامية

قال النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحدثت نقلة نوعية حقيقية في صناعة الدراما المصرية، من خلال تطوير المحتوى الدرامي والارتقاء بجودة الإنتاج بما يواكب التطورات العالمية ويحافظ في الوقت نفسه على الهوية الثقافية المصرية.

وأضاف النائب أحمد عصام في بيان له أن دراما الشركة المتحدة خلال السنوات الأخيرة نجحت في تقديم أعمال متنوعة تجمع بين الترفيه والرسائل الوطنية والاجتماعية، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية لدى الجمهور، خاصة في الموسم الرمضاني الذي يشهد متابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن الاستثمار في صناعة الدراما يعد أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الشركة المتحدة في دعم المبدعين الشباب وفتح المجال أمام تجارب جديدة تسهم في تجديد الخطاب الدرامي المصري.

وشدد النائب أحمد عصام ، على أهمية استمرار دعم الإنتاج الدرامي الهادف، بما يعكس صورة مصر الحضارية ويعزز مكانتها الثقافية والإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي.