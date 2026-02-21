العترة هم آل البيت.. مفتي الجمهورية يكشف وصية النبي

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن المقصود بـ"العترة" في الحديث الشريف «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: كتاب الله وعترتي» هم آل البيت ﷺ، مشددًا على أن النبي ﷺ كرر هذه التوصية ثلاث مرات لتأكيد مكانتهم وضرورة العناية بهم.

وقال الدكتور نظير عياد، خلال لقائه مع الإعلامي حمد رزق، في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النبي ﷺ أوصى المسلمين بالعترة والمحبة لهم، قائلاً إن هذه المودة لا تطلب أجرًا إلا المودة في القربى، ما يستلزم المحبة والتقدير والتأسي بأخلاقهم، والحفاظ عليهم من أي أذى مادي أو معنوي.

وأضاف أن النبي ﷺ، لما أوصى بالعترة، كان يعلم ما لا يعلم الناس، ويدرك أن بعض أفراد آل بيته سيكون لهم دور في الصلح بين الفئات المتنازعة، مؤكداً أن العناية ببيت النبوة واجب على كل مؤمن.

وشدد على أن التاريخ مليء بالخلافات التي ينبغي للمؤمن أن يتجاوزها احترامًا لمقام آل البيت ﷺ، وأن النقاش حول هذه الأحداث يجب أن يظل في الإطار العلمي لأهل التخصص، بعيدًا عن الجدالات العامة أو الإساءة