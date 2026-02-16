سعر سبيكة الذهب اليوم بعد موجة التحرك الأخيرة

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب، خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 16-2-2026، داخل محلات الصاغة، بعد أن تعرض سعر الذهب في مصر لحالة من التراجع، في تعاملات مساء أمس الأحد داخل محلات الصاغة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري خدمة أسعار الذهب للمواطنين وجاءت الأسعار كالآتي..

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7600 جنيه للبيع و 6657 جنيها للشراء.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6966 جنيها للبيع و 7019 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

كما بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6650 جنيها للبيع و 6700 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5700 جنيه للبيع و 5743 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.2 ألف جنيه للبيع و 53.6 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصلت سعر أوقية الذهب لنحو 5041 دولارا للبيع و 5042 دولارا للشراء.

سعر سبيكة الذهب اليوم

سبيكة 100 جرام: 769786.00 جنيهًا

سبيكة 50 جرامًا: 384993.00 جنيهًا

سبيكة 31.1 جرام (الأونصة): 241130.42 جنيهًا

سبيكة 20 جرامًا: 154057.20 جنيهًا.

سبيكة 10 جرامات: 77048.60 جنيهًا.

سبيكة 5 جرامات: 38539.30 جنيهًا.

سبيكة 2.5 جرام: 19332.15 جنيهًا.

