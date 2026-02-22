مفاجأة.. اليوديانج يخضع للكشف الطبي لنادي فالنسيا تمهيدا لانتقاله

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن خضوع اليو يانج للكشف الطبي لنادي فالنسيا تمهيدا لانتقاله في الانتقالات الصيفية
وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" أليو ديانج خضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى فالنسيا ".
يحاول النادي الأهلي إجراء صفقة جديدة لدعم خط الهجوم بعد تراجع مستوى جراديشار ومحمد شريف.
وتجري المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره آربيل العراقي لإنهاء ملف انتقال مصطفي قابيل مهاجم منتخب العراق الأولمبي من أصول كردية إلي صفوف القلعة الحمراء.
ودخل النادي الأهلي فى مفاوضات لضم مصطفي قابيل وانتقاله للدوري المصري عبر بوابة الشياطين الحمر.