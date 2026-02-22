قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كافة الخيارات متاحة.. أستراليا ترد على رفع ترامب الرسوم الجمركية
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة.. اليوديانج يخضع للكشف الطبي لنادي فالنسيا تمهيدا لانتقاله

اليوديانج
اليوديانج
منار نور

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن خضوع اليو يانج للكشف الطبي لنادي فالنسيا تمهيدا لانتقاله في الانتقالات الصيفية

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" أليو ديانج خضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى فالنسيا  ".


يحاول النادي الأهلي إجراء صفقة جديدة لدعم خط الهجوم بعد تراجع مستوى جراديشار ومحمد شريف.

وتجري المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره آربيل العراقي لإنهاء ملف انتقال مصطفي قابيل مهاجم منتخب العراق الأولمبي من أصول كردية إلي صفوف القلعة الحمراء.

ودخل النادي الأهلي فى مفاوضات لضم مصطفي قابيل وانتقاله للدوري المصري عبر بوابة الشياطين الحمر.

اليوديانج الاهلي فالنبسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

اسماء جلال ورامز جلال

بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

ترشيحاتنا

فتوح

نجم المقاولون العرب السابق: الانضباط مفتاح عودة فتوح للتألق

محمد شريف

محمد شريف يُهنئ إمام عاشور بعيد ميلاده

ليفربول

مواجهة قوية بين ليفربول ونوتينجهام فورست في البريميرليج

بالصور

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد