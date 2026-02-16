يعزز جودة الخدمات الصحية.. برلمانية: زيادة أجور العاملين بالقطاع الطبي خطوة طال انتظارها

ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إعلان رئيس مجلس الوزراء عن إقرار زيادة غير اعتيادية في أجور العاملين بالقطاع الطبي والمعلمين خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تأتي في إطار توجه الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الحيوية ودعم القطاعات الخدمية الأساسية.

و أكدت" سعيد" عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن العاملين في القطاعين الطبي والتعليمي كانوا في حاجة ماسة إلى اهتمام أكبر من الدولة، مشيرة إلى أن رعايتهم تنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاعي الصحة والتعليم.



وأضافت عضو النواب أن اللجنة طالبت مرارًا وتكرارًا بضرورة تحسين أوضاع هذه الفئات، معتبرة أن استجابة الحكومة خطوة إيجابية.



وأعربت" سعيد" عن أملها في سرعة تنفيذ القرار على أرض الواقع بما يحقق الاستقرار الوظيفي والمهني للعاملين في هذين القطاعين الحيويين.