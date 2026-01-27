قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
توك شو

الرئيس التنفيذي لمستشفيات كليوباترا: مصر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الطبي

منار عبد العظيم

قال الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، إن مصر تُعد نموذجًا جاذبًا للاستثمار في القطاع الخاص، خاصة في المجال الطبي، في ظل تنمية اقتصادية تمت على مدار سنوات، وبنية تحتية قوية تم إعدادها، بما يدعم التوسع في الخدمات الصحية.

نمو سكاني يدعم استدامة الاستثمار

وأضاف أن مصر تشهد ولادة أكثر من 2 مليون طفل سنويًا، إلى جانب التوسع الجغرافي في العديد من المحافظات، وفي الوقت نفسه زيادة متوسط الأعمار، وهو ما يسهم في دفع السوق ويجعل الاستثمار في القطاع الطبي أكثر جذبًا واستدامة.

افتتاح «سكاي» نموذج متطور للرعاية الصحية

وأوضح عز الدين أن افتتاح مستشفى «سكاي» بالتجمع الخامس، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتجاوز كونه مجرد افتتاح مستشفى جديد، بل يجسد نموذجًا متطورًا للرعاية الصحية الحديثة في مصر.

شراكة مؤسسية بين القطاعين العام والخاص

وأكد أن هذا النموذج قائم على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مع أهمية أن يكون القطاع الخاص مؤسسيًا، بما يضمن جودة واستدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

صحة المواطن أولوية رئاسية

وشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع صحة المواطن على رأس أولويات الدولة، مؤكدًا أن صحة الإنسان هي الأساس الحقيقي لبناء الوطن، وأن القطاع الخاص شريك أصيل في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

مجموعة مستشفيات كليوباترا القطاع الخاص مستشفيات كليوباترا

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

بيزيرا

بشير التابعي يكشف حقيقة عرض الـ 5 ملايين دولار لـ بيزيرا الزمالك

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

البحوث الزراعية: دخول مرحلة «ليالي الصوالح» فرصة لتعافي النبات وزيادة المحاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو

«العملاق اللطيف».. أستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحار يكشف أسرار القرش الحوتي

كوارث غير متوقعة.. ماذا تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأطفالنا؟

فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

بمشاركة 1000 شخص.. تدشين برنامج "أنوار الموهبة" لرعاية واكتشاف المواهب بالشرقية

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

