الرئيس التنفيذي لمستشفيات كليوباترا: مصر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الطبي

قال الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، إن مصر تُعد نموذجًا جاذبًا للاستثمار في القطاع الخاص، خاصة في المجال الطبي، في ظل تنمية اقتصادية تمت على مدار سنوات، وبنية تحتية قوية تم إعدادها، بما يدعم التوسع في الخدمات الصحية.

نمو سكاني يدعم استدامة الاستثمار

وأضاف أن مصر تشهد ولادة أكثر من 2 مليون طفل سنويًا، إلى جانب التوسع الجغرافي في العديد من المحافظات، وفي الوقت نفسه زيادة متوسط الأعمار، وهو ما يسهم في دفع السوق ويجعل الاستثمار في القطاع الطبي أكثر جذبًا واستدامة.

افتتاح «سكاي» نموذج متطور للرعاية الصحية

وأوضح عز الدين أن افتتاح مستشفى «سكاي» بالتجمع الخامس، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتجاوز كونه مجرد افتتاح مستشفى جديد، بل يجسد نموذجًا متطورًا للرعاية الصحية الحديثة في مصر.

شراكة مؤسسية بين القطاعين العام والخاص

وأكد أن هذا النموذج قائم على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مع أهمية أن يكون القطاع الخاص مؤسسيًا، بما يضمن جودة واستدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

صحة المواطن أولوية رئاسية

وشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع صحة المواطن على رأس أولويات الدولة، مؤكدًا أن صحة الإنسان هي الأساس الحقيقي لبناء الوطن، وأن القطاع الخاص شريك أصيل في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.