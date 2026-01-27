قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجدد حرائق غابات باتاجونيا في الأرجنتين وتدمير أكثر من 30 ألف هكتار
وزير البترول : مستشفي كليوباترا سكاي صرح طبي متميز
«واشنطن بوست»: ترامب يُخفف من لهجته حول أعمال العنف في مينيابوليس وسط دعوات للمساءلة
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
توك شو

مدبولي يشاهد فيلما تسجيليا عن مستشفى كليوباترا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لـ فيلم تسجيلي عن مستشفى كليوباترا، وذلك خلال الافتتاح الذي يقوم به في حضور ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة.

وفي خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتاح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مستشفى هليوبوليس، ثم سيفتتح مستشفى كليوباترا التجمع "سكاي"، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لاحتفالية "جائزة مصر للتميّز الحكومي" في دورتها الرابعة، التي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتفال بتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في الدورة الرابعة يأتي كإحدى ثمار التعاون الممتد بين مصر والإمارات في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميز وفقاً للاستراتيجية المتكاملة لتطوير الخدمات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بمخابز المحافظة ويؤكد: لا تهاون في المخالفات

الحريق

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى منزل بشبين القناطر

حملات نظافة

تكثيف حملات النظافة في قرى بيلا بكفر الشيخ.. صور

بالصور

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

بورش
بورش
بورش

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

نادية الجندى
نادية الجندى
نادية الجندى

أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

فيروس نيباه
فيروس نيباه
فيروس نيباه

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد