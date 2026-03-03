الدولار يتحرك قرب 50 جنيهًا في البنوك.. وأبوظبي الإسلامي الأعلى

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه مستويات تجاوزت حاجز 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 3-3-2026, وفقًا لأحدث البيانات.



وجاء أعلى سعر للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 50.25 جنيه، مقابل 50.15 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار اليوم

فيما سجل بنك القاهرة 50.01 جنيه للبيع و49.91 جنيه للشراء.



وسجل الدولار في بنك «إتش إس بي سي» 49.98 جنيه للبيع و49.88 جنيه للشراء، بينما بلغ في بنوك بيت التمويل الكويتي، ونكست، والشركة المصرفية (SAIB) نحو 49.95 جنيه للبيع و49.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك



وفي عدد من البنوك، من بينها الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، والمصري الخليجي، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التنمية الصناعية، وميد بنك، وبنك قناة السويس، سجل 49.93 جنيه للبيع و49.83 جنيه للشراء.

