ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
أية سماحة: اعتذرت عن بابا وماما جيران لهذا السبب
رويترز : سماع دوي انفجار كبير في دبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الدولار يتحرك قرب 50 جنيهًا في البنوك.. وأبوظبي الإسلامي الأعلى

الدولار
الدولار
آية الجارحي

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه  مستويات  تجاوزت حاجز 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 3-3-2026, وفقًا لأحدث البيانات.


وجاء أعلى سعر للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 50.25 جنيه، مقابل 50.15 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار اليوم 

 فيما سجل بنك القاهرة 50.01 جنيه للبيع و49.91 جنيه للشراء.


وسجل الدولار في بنك «إتش إس بي سي» 49.98 جنيه للبيع و49.88 جنيه للشراء، بينما بلغ في بنوك بيت التمويل الكويتي، ونكست، والشركة المصرفية (SAIB) نحو 49.95 جنيه للبيع و49.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك 


وفي عدد من البنوك، من بينها الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، والمصري الخليجي، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التنمية الصناعية، وميد بنك، وبنك قناة السويس،  سجل 49.93 جنيه للبيع و49.83 جنيه للشراء.
 

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

