بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات ختام أيام الأسبوع على وقع أداء سلبي

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، بأداء سلبي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,36 %، ليستقر بذلك عند 19.200,47 نقطة.



وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,03 %I إلى 1.499,73 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بن أسعارسبة 0,57 % إلى 1.297,96 نقطة.



وتراجع “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداءار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 1,47 % إلى 1.884,22 نقطة.



وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على خسارة بنسبة 0,43% إلى 17. 849,75 نقطة، وبنسبة 0,42 %إلى 16.358,9 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 394,7 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم).



أما في ما يتعلق برسملة البورصة ، فقد بلغت أزيد من 1.067,36 مليار درهم.