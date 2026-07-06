"معلومات الوزراء": 82.3% نسبة العاملين بالقطاع الخاص من إجمالي المشتغلين بمصر خلال 2024

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن سوق العمل المصري يشهد تحولات هيكلية متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بالتوسع في التحول الرقمي، ونمو الصناعات التكنولوجية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يواكب المتغيرات العالمية التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

جاء ذلك في عدد جديد من سلسلة "تقارير معلوماتية" بعنوان "سوق العمل في عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة"، والذي استعرض أبرز التحولات التي يشهدها سوق العمل في مصر، إلى جانب الاتجاهات العالمية والتحديات والفرص التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح التقرير أن سوق العمل المصري شهد خلال العقود الثلاثة الماضية تحولات هيكلية عميقة تأثرت بالإصلاحات الاقتصادية، والتحولات الديموغرافية، والانفتاح التجاري، والتقدم التكنولوجي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي لنمو الوظائف، بعدما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 79.4% خلال عام 2024 - 2025.

وأضاف أن العاملين في القطاع الخاص يمثلون الشريحة الأكبر من قوة العمل في مصر، حيث بلغ عددهم نحو 24.6 مليون مشتغل من إجمالي 29.9 مليون مشتغل خلال عام 2024، بما يمثل 82.3% من إجمالي المشتغلين، فيما تتركز النسبة الأكبر منهم، بنحو 45%، في العمل المستقل خارج المنشآت، مقارنة بنحو 16.2% فقط في عام 1990.

وأشار التقرير إلى التحسن الملحوظ في المستوى التعليمي للمشتغلين، حيث تراجعت نسبة الأميين من 47.3% عام 1990 إلى نحو 15% عام 2024، مقابل ارتفاع نسبة المشتغلين من حاملي المؤهلات العليا وما فوقها إلى أكثر من 20% مقارنة بـ9.5% عام 1990، بينما شكل أصحاب المؤهلات الفنية النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين في عام 2024، بما يعكس تزايد الطلب على المهارات التقنية والتكنولوجية.

كما رصد تحولًا في هيكل المهن داخل سوق العمل، حيث تراجعت الأعمال الإدارية والمكتبية لصالح المهن الحرفية والخدمية التي أصبحت الأكثر توظيفًا، إلى جانب تحول هيكل العمالة بين القطاعات الاقتصادية، مع تراجع مساهمة قطاع الزراعة مقابل تنامي دور قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين.

وأكد التقرير أن التحول التكنولوجي وتبني مفاهيم الاستدامة أسهما في خلق فرص عمل جديدة في صناعات المستقبل، مشيرًا إلى نمو الصناعات عالية التقنية في مصر، خاصة الإلكترونيات والبرمجيات والصناعات الدوائية الحيوية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، بدعم من مبادرات "مصر تصنع الإلكترونيات"، واستراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026، ومبادرة "ابدأ"، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية والقرى الذكية وحاضنات الأعمال التكنولوجية.

وأضاف أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر يُتوقع أن توفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال عام 2025، مع دخول 15 شركة عالمية إلى السوق المصرية بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، فضلًا عن توسع الشركات المحلية في تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لخدمة القطاع الصناعي.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل تصدره قائمة القطاعات الأعلى نموًا، حيث سجل معدل نمو بلغ 13.76% خلال عام 2024 - 2025، وارتفعت الاستثمارات العامة به إلى 28.7 مليار جنيه، بينما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.8%، وسجلت الصادرات الرقمية نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2025.

وأوضح أن منصة "مصر الرقمية" تقدم 210 خدمات حكومية رقمية موزعة على 26 فئة خلال عام 2025، مع ارتفاع عدد المستخدمين المسجلين إلى 10.7 مليون مستخدم، بما يعكس تسارع التحول الرقمي.

وأضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يستهدف الوصول إلى 500 ألف وظيفة بحلول نهاية عام 2026، في ظل توجه الشركات العالمية إلى مصر كمركز إقليمي لأعمال التعهيد والخدمات العابرة للحدود، فيما تستهدف استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد خلق 215 ألف فرصة عمل مستدامة.

وأشار التقرير إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في مصر يُقدر بنحو 10.39 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات ببلوغه 20.72 مليار دولار بحلول عام 2030، كما ارتفعت إيرادات صادرات خدمات التعهيد من 2.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 4.8 مليار دولار في عام 2025، وزاد عدد شركات التعهيد العاملة في مصر إلى أكثر من 240 شركة.

وأوضح أن 55 شركة عالمية وقعت في نوفمبر 2025 مذكرات تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" لفتح مقرات أو التوسع في أعمالها بمصر، بما يسهم في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد التقرير أن قطاع الطاقة المتجددة يعد من أكثر القطاعات الواعدة، حيث ارتفع عدد الوظائف في الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى نحو 5.9 ألف وظيفة خلال عام 2024، وفي طاقة الرياح إلى 5.2 ألف وظيفة، فيما يُتوقع أن يوفر مشروع شركة Suren Solar الصينية أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة.

وأضاف أن السوق المصري يضم 2118 شركة ناشئة، منها 600 شركة تعتمد على التكنولوجيا، إلى جانب أكثر من 400 جهة داعمة لريادة الأعمال، فيما احتلت مصر المرتبة 65 عالميًا في مؤشر النظام البيئي العالمي لريادة الأعمال لعام 2025، متصدرة دول شمال إفريقيا، والثالثة على مستوى إفريقيا.

وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن سوق العمل يشهد تغيرات عميقة بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19، والانتشار المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، الأمر الذي يدفع الشركات إلى إعادة النظر في المهارات المطلوبة وأنماط العمل المستقبلية.

وأشار، استنادًا إلى تقرير منظمة العمل الدولية "التوظيف والاتجاهات الاجتماعية 2026"، إلى أن تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي يفرض ضغوطًا على الاقتصاد العالمي، بما يؤدي إلى تباطؤ نمو التوظيف، وزيادة البطالة، وضعف نمو الأجور، وانخفاض فرص العمل، فضلًا عن تأثيره على التجارة الدولية وسلاسل التوريد.

وأوضح التقرير أن معدل المشاركة في القوى العاملة عالميًا يتجه إلى الانخفاض من 60.8% عام 2025 إلى 60.7% عام 2026 ثم 60.5% عام 2027، فيما يرتفع حجم القوى العاملة من 3.78 مليار شخص عام 2025 إلى 3.82 مليار شخص عام 2026.

وأضاف أن معدل البطالة العالمي بلغ 4.9% في عام 2025، ومن المتوقع استقراره خلال عام 2026 قبل أن يتراجع إلى 4.8% في عام 2027، بينما يُتوقع اتساع فجوة الوظائف عالميًا إلى 408 ملايين شخص في عام 2026 مقارنة بـ403 ملايين شخص في عام 2025، من بينهم نحو 222 مليون شخص لديهم استعداد للعمل لكنهم لا يُصنفون رسميًا ضمن العاطلين.