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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القناة: بسبب زيادة الاستهلاك تكثيف تطهير شبكات الصرف الصحى بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

مياه القناة : بسبب زيادة الاستهلاك تكثيف تطهير شبكات الصرف الصحى بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد
مياه القناة : بسبب زيادة الاستهلاك تكثيف تطهير شبكات الصرف الصحى بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد
محمد الغزاوى

أكد اللواء أ ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي تكثيف ومتابعة أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي، بإقليم القناة الثلاث"السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك طبقا لتنفيذ خطة التطهير الدورية للقضاء على المناطق الساخنة حتى تستوعب أي زيادة للمياه خلال تلك الفترة من فصل الصيف، ورتفاع درجات الحرارة، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

مياه القناة : بسبب زيادة الاستهلاك تكثيف تطهير شبكات الصرف الصحى بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

وقال اللواء أحمد رمضان، أن الهدف من تكثيف أعمال تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، بمحافظات القناة" السويس، والإسماعيليىة، وبورسعيد"هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، وذلك استعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، خاصة في تلك الفترة من فصل الصيف، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.

وأضاف رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي، والفرعية، وتتم بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك لرفع كفاءة الشبكات، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، والمُخلفات والمواد الصلبة من غرف التفتيش بالوعات الصرف الصحي، مضيفا أن هناك مجموعات من الفرق تعمل علي مدار الساعة في أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي، بمحافظات القناة الثلاث، وذلك لمنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع.

وأشار اللواء أحمد رمضان، أنه جار الاستمرار أيضا في أعمال تطهير بيارات محطات رفع الصرف الصحي بمحافظات إقليم القناة لاستخراج الرواسب والمخلفات الصلبة، وذلك تزامنا مع أعمال وتطهير شبكات الصرف الصحي " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لمنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع بشكل نهائي خلال فصل الصيف، بسبب زيادة الاستهلاك في فصل الصيف، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.


وأوضح اللواء أحمد رمضان، الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية بمحافظات إقليم القناة الثلاث، للحفاظ على سلامة العاملين وتأمين مواقع العمل، بما يساهم علي تحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة التشغيلية في مختلف مواقع العمل، ويعزز قدرة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي على تقديم خدماتها بكفاءة واستدامة للمواطنين، موضحاً أننا على أتم استعداد للتعامل مع الموقف الطارئة والأعطال المفاجئة بكل دقة وسرعة ومدة زمنية وجيزة، حتي يتم الانتهاء منها مع عدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة.

القناة مياه الشرب والصرف الصحي مياه القناة السويس الإسماعيلية

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