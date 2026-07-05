عقب رصد عدة مخالفات.. محافظ بورسعيد يشدد على إحكام الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها هيئة سلامة الغذاء ومديرية الطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية، ومحال الجزارة، والمطاعم، وكافة المنشآت التي تتعامل في تداول الأغذية، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من سلامة وجودة المنتجات المعروضة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية

وأكد محافظ بورسعيد أن توجيهاته تأتي في أعقاب ضبط عدد من المخالفات خلال الحملات الأخيرة، والتي أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بعرض وتداول سلع غذائية غير مطابقة للاشتراطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بالغش التجاري أو تداول أغذية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ الحملات المشتركة بشكل يومي ومكثف، مع إحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية، ومراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية، حفاظًا على الصحة العامة، وردع المخالفين.

كما وجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، مع تكثيف المرور الميداني خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في حماية المواطنين، وتوفير غذاء آمن وسليم، والحفاظ على استقرار الأسواق والتصدي لكافة صور الاستغلال أو المخالفات التموينية.