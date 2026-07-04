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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد ميدان الشهيد طيار أحمد أبو العطا بعد تطويره.. صور

الانتهاء من تركيب ٦٠ عمود إضاءة حديثة بالمنطقة
الانتهاء من تركيب ٦٠ عمود إضاءة حديثة بالمنطقة
محمد الغزاوى

 تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، ميدان الشهيد طيار أحمد أبو العطا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطويره، بواسطة هيئة قناة السويس كما تفقد عدد من الطرق والمحاور المحيطة بالميدان

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والمهندسة سمر موافي رئيس مدينة بورفؤاد، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية

الانتهاء من تركيب ٦٠ عمود إضاءة حديثة بالمنطقة

واطلع محافظ بورسعيد على ما تم تنفيذه بشارع وميدان الشهيد طيار أحمد أبو العطا، حيث شملت أعمال التطوير تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق، وزيادة معدلات الإضاءة، وتطوير عناصر التجميل، والتوسع في المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للشارع وتوفير بيئة آمنة ومتميزة للمواطنين ورفع كفاءة البنية السطحية للطرق، وتحسين منظومة الإضاءة، وأعمال التجميل والتشجير، وزيادة المسطحات الخضراء، وتركيب أعمدة ديكورية  بما يتواكب مع خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق والارتقاء بالمشهد الحضاري بمدينة بورفؤاد كما تم الانتهاء من تركيب ٦٠ عمود إضاءة حديثة بالمنطقة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، بما يحقق السيولة المرورية، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الشهيد طيار أحمد أبو العطا

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