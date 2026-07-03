استمرار قطار الخير بمحافظة بورسعيد.. دعم 55 حالة انسانية وتقديم الدعم لهم

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جهوده في دعم الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية، من خلال لقاءاته الدورية بالمواطنين وذلك في إطار حرصه على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا

وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام والأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين و أستاذة ايمان مسعد مديرية العمل و استاذ محمد حلمى مدير مديرية التموين وممثلي فرع هيئة الرعاية. الصحية ببورسعيد وممثلي مديرية التضامن الاجتماعي

محافظ بورسعيد يواصل عقد لجنة المساعدات الإنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية

وخلال اللقاء، سلم محافظ بورسعيد عدد من المساعدات الإنسانية العاجلة للحالات المستحقة والبالغ عددهم ( ٥٥) حالة إنسانية ،، والتي تضمنت صرف مساعدات مالية وتوزيع لحوم ومواد غذائية

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمام كبير بملف الحماية الاجتماعية، وتعمل على توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدا على سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية والتعامل معها بصورة فورية، بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي ويراعي البعد الإنساني.

كما شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على استمرار تقديم أوجه الدعم والرعاية للحالات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن وتوفير حياة كريمة له مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهد في تقديم كافة أوجه المساندة للأسر البسيطة ومحدودي الدخل.

واختتم محافظ بورسعيد اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم المختلفة، والعمل على تلبيتها في إطار القانون والإمكانات المتاحة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.

ويمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد المخصص لذلك:

[email protected]

مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة

وفي ختام اللقاء، أعرب المواطنون عن تقديرهم لهذه المبادرة الإنسانية، مشيدين بحرص محافظ بورسعيد على التواصل المباشر معهم وتقديم الدعم اللازم، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشتهم.