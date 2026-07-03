تطوير شامل للبنية التحتية ورصف الطرق و زيادة الإنارة والمساحات الخضراء ببنك بورسعيد الأصفر

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد ، أعمال التطوير الشامل الجارية بالتصنيع الاصفر بحي الضواحي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة، تنفيذًا لخطة الارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين

المحافظ يشدد على سرعة الإنجاز والالتزام بالجدول الزمني لتحقيق نقلة حضارية متكاملة

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي

وخلال الجولة، اطلع محافظ بورسعيد على معدلات تنفيذ الأعمال، مؤكدًا أن مشروع تطوير منطقة البنك الأصفر يأتي ضمن خطة متكاملة لإعادة تأهيل المناطق السكنية ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يواكب جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، وتطوير ورصف الطرق، وإنشاء بالوعات لتصريف مياه الأمطار، ورفع كفاءة الأرصفة، وتركيب أعمدة إنارة حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، بما يسهم في إضفاء مظهر حضاري وجمالي على المنطقة

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وسرعة إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروع في التوقيتات المقررة وتحقيق نقلة نوعية يشعر بها المواطنون، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير مختلف المناطق السكنية والارتقاء بالمشهد الحضاري في جميع الأحياء