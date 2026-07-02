تشهد كاتدرائية اللاتين بمحافظة بورسعيد القداس الإحتفالي

الخاص بالذكرى المئوية الأولى على تأسيس النيابة الرسولية اللاتينية في بورسعيد وذلك بحضور المطران كلاوديو لوراتي النائب الرسولي للاتين بمصر، والانبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها ولفيف من الرموز الدينية المسيحية ، وذلك غدا الجمعة صباحا.

ومن المرتقب أن يشارك في القداس جميع شباب وأبناء النيابة الرسولية للاتين مصر من محافظات القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى احتفالا بالذكرى المئوية الأولى للنيابة الرسولية اللاتينية في بورسعيد.

الجمعة.. القداس الاحتفالي بالذكرى المئوية الأولى للنيابة الرسولية اللاتينية في كاتدرائية بورسعيد

ويتضمن برنامج اليوم الاحتفال بالقداس الإلهي في كاتدرائية العذراء سلطانة العالم، زيارة حج مقدسة إلى كنيسة سانت أوجيني " الكنيسة الكائنة بميدان المنشية وذلك بعد إقامة القداس

جدير بالذكر أن الفعالية السالف ذكرها تأتي كفرصة روحية وتاريخية مميزة لتعزيز روح الشركة والانتماء الكنسي، والاحتفال بمسيرة النيابة الرسولية اللاتينية وخدمتها الممتدة عبر الأجيال.