نقلة تنموية غير مسبوقة بضواحي بورسعيد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة "الإسراء" بحي الضواحي، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على سير العمل ميدانياً

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي

وخلال الجولة، تابع المحافظ معدلات تنفيذ الأعمال الجارية في تطوير المنطقة حيث أكد المحافظ على قرب الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من منطقة الإسراء ..

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير الشامل ورفع كفاءة البنية التحتية بمنطقة الإسراء

وتفقد المحافظ أعمال الرصف وصيانة الأرصفة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة لتحسين السيولة المرورية فضلا عن أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، والتي تشمل استبدال الشبكات المتهالكة وصيانة النوازل ورفع كفاءة الخطوط الرئيسية، بما يساهم في القضاء على مشكلات الصرف وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين

كما تابع المحافظ معدلات العمل في زيادة المسطحات الخضراء و التجميل بالمنطقة و

شملت الأعمال إنشاء بردورات جديدة، وتنفيذ بالوعات مخصصة لتصريف مياه الأمطار، فضلاً عن زراعة المسطحات الخضراء وتركيب كشافات إضاءة حديثة بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة

و وجه محافظ بورسعيد بضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقاً لأعلى معايير الجودة الكفاءة، مؤكداً على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع