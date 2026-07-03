محافظ بورسعيد يستطلع آراء حول أعمال التنمية والتطوير

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال رفع كفاءة وتطوير المسطحات الخضراء بشارع نهضة مصر بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة، والتوسع في إنشاء وتطوير المساحات الخضراء بمختلف أحياء المحافظة

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي.

المحافظ يتابع أعمال زراعة أشجار البونسيانا لتعزيز المظهر الحضاري والبيئي

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد أعمال زراعة أشجار البونسيانا، ووجّه بالتوسع في زراعة الأشجار والنباتات المزهرة وزيادة المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين المشهد البصري وإضفاء الطابع الجمالي على الشوارع والمحاور الرئيسية، ويعكس جهود المحافظة في الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين

كما شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا أن التوسع في المسطحات الخضراء يأتي ضمن رؤية المحافظة لتوفير بيئة حضارية ومستدامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفراغات والمساحات المفتوحة

و التقى المحافظ بعدد من المواطنين وحرص على التعرف حول آرائهم في أعمال التنمية والتطوير الجارية بمحافظة بورسعيد.. وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى استمرار تنفيذ خطة شاملة للتجميل والتشجير بمختلف الأحياء، بالتوازي مع مشروعات تطوير الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يحقق مظهرًا حضاريًا يليق بمحافظة بورسعيد