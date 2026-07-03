قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لفتة إنسانية بالمقر البابوي.. البابا تواضروس يوقع على قميصي «صلاح ومرموش» ويوجه رسالة خاصة لطفلين
الأرصاد: الحرارة المحسوسة تصل إلى 39 درجة بالقاهرة.. وتحذيرات من الرطوبة واضطراب البحر الأحمر
قبل الاشتراك.. اعرف الفرق بين خدمتي اطمن واطمن على الآخر لحماية أطفالك على الإنترنت
فاضل كام ساعة.. موعد مباراة منتخب مصر واستراليا بكأس العالم 2026
رسالة مؤثرة من ويسا بعد توديع المونديال: نقلنا الكونغو إلى خارطة العالم
اشتراطات قانونية ملزمة للحصول على ترخيص التنقيب عن الآثار
5 نعوش بجنازة المرشد.. من قُتل مع علي خامنئي في الضربة الأمريكية الإسرائيلية؟
عيار 21 يسجل 5740 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
حادث مروع .. مصرع 24 شخصا وإصابة 8 آخرين في سقوط حافلة ركاب بباكستان
تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين
حرب الشرق الأوسط تلقي بظلالها على حركة الطيران: تراجع حاد في الطلب وسط مؤشرات متفائلة
بمرتبات تصل لـ9700 جنيه.. 210 فرص عمل جديدة بقطاع الأغذية (التفاصيل والتقديم)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستطلع آراء حول أعمال التنمية والتطوير

المحافظ يتابع أعمال زراعة أشجار البونسيانا لتعزيز المظهر الحضاري والبيئي
المحافظ يتابع أعمال زراعة أشجار البونسيانا لتعزيز المظهر الحضاري والبيئي
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال رفع كفاءة وتطوير المسطحات الخضراء بشارع نهضة مصر بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة، والتوسع في إنشاء وتطوير المساحات الخضراء بمختلف أحياء المحافظة

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي.

المحافظ يتابع أعمال زراعة أشجار البونسيانا لتعزيز المظهر الحضاري والبيئي

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد أعمال زراعة أشجار البونسيانا، ووجّه بالتوسع في زراعة الأشجار والنباتات المزهرة وزيادة المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين المشهد البصري وإضفاء الطابع الجمالي على الشوارع والمحاور الرئيسية، ويعكس جهود المحافظة في الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين

كما شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا أن التوسع في المسطحات الخضراء يأتي ضمن رؤية المحافظة لتوفير بيئة حضارية ومستدامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفراغات والمساحات المفتوحة

و التقى المحافظ بعدد من المواطنين وحرص على التعرف حول آرائهم في أعمال التنمية والتطوير الجارية بمحافظة بورسعيد.. وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى استمرار تنفيذ خطة شاملة للتجميل والتشجير بمختلف الأحياء، بالتوازي مع مشروعات تطوير الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يحقق مظهرًا حضاريًا يليق بمحافظة بورسعيد

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد خطة شاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل

حفل زفاف احمد ماجد

أحمد ماجد يحتفل بخطوبته بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

الزمالك

قرار عاجل من فيفا بشأن قضايا الزمالك

إبراهيم حسن

التفاصيل الكاملة لمشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في أمريكا

الاهلي

تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك ومشاركة الأهلي بدوري الأبطال

زيزو

الأهلي وأزمة عقد زيزو.. جلسة حاسمة بعد عودة اللاعب من المونديال

عبدالله أقطاي

تفاصيل عقد انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي

مجلس النواب

تعديلات قانون التصالح تدخل مرحلة الحسم.. مطالب برلمانية بإقرارها قبل فض دور الانعقاد

ترشيحاتنا

دعاء المظلوم

دعاء المظلوم على الظالم سريع الإجابة.. ردد هذه الكلمات وفوض أمرك لله

الدعاء

دعاء تفريج الكربات وقضاء الحاجات.. ردده بيقين تفتح لك أبواب الفرج

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية مستجابة في خير يوم طلعت فيه الشمس

بالصور

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد